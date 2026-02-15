Miguel Ángel Jordán, cofundador de la Jane Austen Society en España: "Ella ahora mismo estaría en Tinder, es como los bailes de su época"

A Miguel Ángel Jordán (Cartagena, 1975) le divierte que el título de su libro suene a promesa romántica casi inevitable. No solo porque hable de Jane Austen y de amor, sino porque, en su caso, el guiño es también biográfico: su segundo apellido es Enamorado. Él mismo admite que la elección tenía algo de juego perfecto, de esos que parecen escritos con la fina ironía de la novelista británica. Y llega, además, en un momento especialmente simbólico: el pasado diciembre se cumplió el 250º aniversario del nacimiento de la autora, convertida ya en un clásico emocional que sigue dialogando con el presente.

Porque Austen, defiende Jordán, no pertenece al museo, sino a la vida cotidiana. Tanto, que se permite imaginarla hoy en un escenario inesperado: "Igual, ahora mismo estaría en Tinder", dice, comparando las aplicaciones de citas con aquellos bailes interminables donde sus heroínas conocían a los hombres que acabarían cambiándoles la vida. Cambian los carruajes por las pantallas, pero no el fondo: la chispa inicial, el malentendido, el prejuicio... y la necesidad de ir más despacio de lo que el mundo moderno nos reclama hoy.

El resultado es 'Todo lo que Jane Austen me enseñó sobre el amor' (Plataforma Editorial), una brújula sentimental que baja el romanticismo a tierra firme y lo convierte en paciencia, autoconocimiento y trabajo cotidiano.

Profesor de Filología Inglesa y cofundador de la Jane Austen Society Spain, Jordán lleva más de una década -"a 'full', como dirían sus alumnos- dedicado a la escritora. "Me he leído sus novelas infinitas veces... y me siguen enganchando", admite.

Retrato de la escritora inglesa Jane Austen (1775-1817) Grabado del libro “Galería de retratos de hombres y mujeres eminentes de Europa y América” por el biógrafo Evert Augustus Duyckinck (1816-1878). 1893, vol. 1 / EPC

Universo sentimental muy actual

Austen, recuerda, construyó ese legado inmenso con una obra sorprendentemente breve. "Ella escribió seis novelas terminadas y revisadas, que son las conocidas", explica. Media docena de títulos bastaron para levantar un universo que sigue funcionando como espejo sentimental dos siglos después. Y si hay que elegir una preferida, Jordán no duda: "Para mí es muy especial 'Emma'".

Hay, además, una paradoja inevitable en todo esto. Jane Austen, la gran narradora del matrimonio por amor nunca se casó. En una carta a su sobrina Fanny, afirma: "Las mujeres solteras tienen una terrible propensión a ser pobres, y este es un argumento muy poderoso en favor del matrimonio". En realidad, Austen estuvo a punto de casarse en una ocasión. Jordán recuerda así ese episodio casi novelesco: "el hermano de unas amigas íntimas -un heredero tipo Mr. Darcy, y seis años menor- le pidió matrimonio una noche. Austen, sorprendida, dijo que sí. Era un chico de una familia encantadora, tenía muchísimo dinero..., y yo creo que pensó: '¿por qué no?'".

Pero al amanecer llegó el giro que define su carácter. "Esa noche no debió dormir mucho", imagina Jordán. Y a la mañana siguiente, se desdijo. No era solo un arrebato: era una convicción profunda. "Como ella creía en el matrimonio solamente por amor, pues no se casó". Para Jordán, esa renuncia es la prueba más contundente de coherencia: Austen prefirió una vida menos cómoda antes que traicionar lo que defendía en sus novelas.

Anne Hathaway, en 'La joven Jane Austen' (2007). / Bcn

Quizá por eso sus historias siguen siendo actuales. "Hay cosas que no cambian. El ser humano es el ser humano", afirma. El decorado es otro ("los vestidos, los carruajes..."), pero las emociones siguen siendo las mismas: "envidias, celos, prejuicios, orgullo... Lo encontramos en todas partes", asegura el autor.

Sin impostura

En su libro, Jordán convierte esas tramas en una especie de manual emocional, pero sin impostura: "No soy yo quien habla, sino que es ella. Yo lo que hago es: 'te lo pongo delante, te lo explico...', pero al final quien da el consejo es ella".

La primera gran enseñanza, dice, tiene poco de fuegos artificiales (el enamoramiento) y mucho de tiempo (la constancia en la cosntrucción de una relación sólida). "Hay que tener paciencia". Y también un aviso contra las expectativas infladas: "Lo que ahora llamamos amor igual no es lo que realmente es el amor". De ahí, sostiene, tanta frustración contemporánea: "A veces piensan que eso iba a ser el amor y luego ven que no funciona".

Austen, en cambio, propone otra velocidad. "Esto no es tres cafés y ya... No, no: esto es un trabajo largo". Conocer de verdad a alguien exige más que un flechazo: "No puedo amar lo que no conozco", decía Austen. Y en esa frase cabe una de las grandes tragedias modernas: "Lo que yo pensaba que amaba era algo que no existía".

Por eso, para Jordán, el enamoramiento es solo el inicio. "Es la chispa. Necesaria, sí. Pero frágil si no se construye". El amor, en cambio, es proceso: "Lo importante no es llegar a ningún sitio sino el camino". Y ese proceso debería hacernos mejores: "Las dos partes de la pareja se benefician del otro y mejoran y crecen, y evolucionan".

En tiempos de citas rápidas y relaciones líquidas, Jordán no demoniza las aplicaciones. Insiste en que son, simplemente, el "nuevo baile". Pero con una condición, que el 'match' no se confunda con el destino. "Solo es el primer chispazo, luego hay que conocerse bien". Y añade un giro muy austeniano a tener muy en cuenta: "El problema no está en el otro, sino en nosotros. Primero tenemos que conocernos bien a nosotros mismos para saber qué queremos del otro", aconseja.

Adaptación al cine de 'Orgullo y prejuicio' (2005), con Keira Knightley (de azul) como la protagonista, Elizabeth Bennet. / ALEX BAILEY / AP

El cine idealizó el amor

A quienes acusan a Austen de idealizar el amor, Jordán les responde que "la culpa es más del cine que de los libros". En las novelas, insiste, hay más realismo que suspiros y diálogos encendidos: "En realidad son muy materialistas", observa.

Si tuviera que resumir el aprendizaje principal del libro en una sola frase, Jordán asegura: "El amor vale la pena y nunca es tarde para encontrarlo". Porque, dice, hoy se confunde demasiado: "Entran en relaciones pensando que es amor cuando lo único que hay es química". Y por eso el esfuerzo importa: "Cuando se dice 'se acabó el amor', muchas veces igual es que nunca hubo amor, solo atracción".

Noticias relacionadas

Para cerrar, recomienda volver a la novela que lo contiene todo: 'Orgullo y prejuicio'. "Todo el mundo va a encontrar algo", asegura, por su diversidad de personajes y por una heroína tan moderna como imperfecta. Elizabeth Bennet, al fin y al cabo, también aprende tarde -pero aprende- que el amor no es un golpe de suerte, sino una construcción lenta, humana y profundamente actual.