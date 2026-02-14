La Comunitat Valenciana vive un temporal histórico de viento huracanado: la Aemet confirma dónde y cuándo soplarán las rachas más fuertes

Castellón y algunas zonas de Valencia y Alicante ya viven un auténtico vendaval con vientos huracanados que, en algunos puntos más expuestos al oeste o noroeste, desde donde soplará hoy el viento, han alcanzado ya rachas de hasta 172 km/h, como en Rosell.

En la Font de la Figuera se han medido 134 km/h y el poniente es tan violento que la Guardia Civil ha optado por cortar al tránsito 16 kilómetros de la carretera A-33 debido al peligro que supone circular por la zona, tal y como ha señalado Emergencias de la Generalitat Valenciana.

Cuándo soplará

En la provincia de Valencia y el litoral sur de Castellón no sopla tanto viento esta mañana, pero sólo por ahora. En la costa meridional castellonense, las fortísimas rachas que hoy se esperan comenzarán "con algo de retraso" respecto al resto del territorio, según explica la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), aunque, a eso de la una de la tarde, el litoral ya estará casi en su totalidad inmerso en un temporal de viento que se anuncia histórico. La Aemet, que ha activado el aviso rojo durante todo el día en toda la provincia de Castellón, advierte de que "las rachas pueden ser huracanadas".

En Valencia, lo peor tendrá lugar en el interior norte, concretamente en la zona más próxima a suelo del interior castellonense. Allí se ha activado el aviso naranja de la Aemet por rachas que pueden superar los 100 km/h. En el resto del territorio se esperan rachas importantes pero de menor entidad (aún así de más de 90 km/h), salvo en el interior, donde el viento puede soplar también con mucha fuerza a lo largo de la jornada. En la costa, sobre todo en el litoral norte, lo más fuerte se espera durante la tarde.

Samuel Biener, climatólogo de Meteored, señala no obstante que en puntos de Valencia "expuestos a los oestes y noroestes, algunas ráfagas pueden pasar de los 140 o 150 km/h, similares a las de Castellón". De hecho, el experto apunta a que es posible que "cambie algún aviso dependiendo de la evolución de la situación".

La provincia de Alicante también vive hoy fortísimas rachas de viento y Biener tampoco descarta que en varios puntos del territorio "salte algún aviso rojo más". Allí se anuncian vientos huracanados de más de 90 km/h (hay aviso naranja de la Aemet en toda la provincia) que incluso podrían ser superiores al verse canalizados hacia el Mediterráneo en algunos puntos debido a sus especiales condiciones geográficas.

Dónde hará más viento

Los modelos meteorológicos señalan que determinados lugares de la Comunitat Valenciana serán hoy más propensos a registrar rachas históricas de viento, tal y como indica Samuel Biener en Meteored. En concreto, el experto apunta a las comarcas del Baix Maestrat, el Alt Maestrat, els Ports, l'Alcalatén y l'Alt Palància como los puntos más expuestos este sábado a medir vientos huracanados.

Noticias relacionadas

Parque de Orriols, en València, cerrado este sábado por el fuerte viento que hoy soplará en la ciudad. / Germán Caballero

Pero estos "picos de vientos" también se pueden registrar en otros lugares como "la sierra Calderona y áreas de la provincia de Alicante", así como en "el este de Teruel y el sur de Tarragona". En este último punto, donde se espera que se superen los 150 km/h, sucede lo mismo que en Castellón, aclara Biener, donde la disposición de "sierras y valles favorece que el viento del noroeste o mestral se acelere en algunas zonas y genere rachas extremas de viento".