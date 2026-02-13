Un móvil, clave para identificar a un «patrón profesional de un cayuco»

Un teléfono móvil requisado tras la llegada de un cayuco a El Hierro el 28 de abril de 2024 es la piedra angular de la acusación de la Fiscalía contra uno de los ocupantes de esa barquilla, al que acusa como presunto autor de un delito de favorecimiento de la inmigración ilegal para el que pide seis años de prisión. El fiscal avaló en Sala que «hay pruebas suficientes para señalar que el acusado es un patrón profesional».

La embarcación zarpó de las costas africanas con 54 personas a bordo. Tras alcanzar tierra firme, los agentes de la Guardia Civil no identificaron a las personas encargadas de guiar la barquilla y, en un primer atestado, no hicieron referencia a ningún GPS ni móvil. Fue días más tarde, en otra inspección de la patera, cuando localizaron ambos aparatos y los entregaron al equipo que tramitaba las diligencias.

El móvil y el GPS fueron analizados por la Ucrif de la Policía Nacional cinco meses después. El teléfono contenía fotos del acusado en el cayuco con un chaleco salvavidas del que asomaba un GPS de un bolsillo; conversaciones con los supuestos organizadores de la expedición, del dinero que le pagarían y cómo lo repartiría entre sus familiares y cómo habría guiado otro cayuco antes.

El acusado, por su parte, sólo contestó a preguntas de su abogada y lo hizo para declararse inocente, asegurar que únicamente estuvo en la parte trasera de la barquilla, donde suelen ir los patrones, para hacer sus necesidades y que el resto del viaje permaneció en el centro y que además estuvo enfermo durante todo el trayecto.

Negó que hubiese cobrado a pasajeros cantidad alguna por embarcarse rumbo a Canarias y que por el contrario como todos los demás, pagó el precio del viaje a los organizadores de la expedición en el país de origen.

Victoria Díaz, abogada de la defensa que pide la libre absolución, sostuvo durante la vista oral la posible ruptura de la cadena de custodia del dispositivo durante los cinco meses que transcurrieron sin analizarlo. Alegó también que no está demostrado es que su cliente sea el titular del móvil que carecía de clave y, por tanto, sostiene que cualquiera pudo guardar los archivos con los que se pretende condenar a su mandante.

El fiscal, en cambio, redundó en que la embarcación era absolutamente inadecuada para emprender una singladura por alta mar de más de mil kilómetros, al carecer de cualquier sistema de seguridad como luces de posición, deflector de radar, bengalas o sistemas de comunicación náutica. En sus conclusiones, el fiscal cree que el encausado se encargó, ayudado por otro individuo, de las funciones de navegación, como el manejo del timón y la fijación y seguimiento del rumbo operando con al menos dos dispositivos GPS y una brújula, así como del mantenimiento del orden del barco.