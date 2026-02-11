Un robot capaz de hallar momias y piedras para detectar pisadas en espacios protegidos: así son los proyectos de la cantera científica en Tenerife

«Vamos a salir en las noticias», le comenta Julia Pérez, una pequeña que recién acaba de cumplir diez años, a su compañera, Irene Fernández. Con los nervios a flor de piel, y junto a una tercera integrante, las niñas se levantan de sus asientos para presentar delante de investigadores, políticos y –lo que más les llama la atención– cámaras, algunos de los proyectos científicosque desarrollan en el colegio Rambla, en Santa Cruz de Tenerife.

No son las únicas. Hay otras niñas del equipo Cintegra 3 de Aldeas Infantiles que también van a dar a conocer una iniciativa innovadora para solucionar problemas derivados del turismo de masas. Eso sí, lo que más impone a unas y otras es la presencia entre su audiencia de tres investigadoras referentes en Canarias: Tania Ortuño y Ana Redondo, vinculadas al Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, y Tamia Brito, que se encarga de la gestión del patrimonio natural marino.

Encuentro científico

Con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el Cabildo de Tenerife organizó ayer un encuentro intergeneracional con jóvenes y científicas de la Isla. Un espacio que sirvió a la cantera tinerfeña de la ciencia para conocer de primera mano la labor que desempañan estas mujeres. Las profesionales coincidieron en que, en su momento, ellas no contaron con referentes en la investigación, lo que dificultó su andadura profesional. Por este motivo, animaron a las más pequeñas a unirse a sus equipos. «Las esperamos en unos años para trabajar juntas».

Las más pequeñas también tuvieron la oportunidad de compartir los proyectos en los que trabajan en sus respectivos centros, que forman parte de distintos programas educativos como, por ejemplo, First Lego League. Es una competición internacional de robótica y ciencia en la que participan 500 menores de Tenerife y donde el 45,13% de la representación es femenina. Y es que cada vez son más las jóvenes que se interesan por la ciencia y la tecnología. En el programa regional Steam Future –del que también forman parte algunos proyectos–, el porcentaje de niñas que participan logra superar el de la presencia masculina. De hecho, de los 1.109 menores tinerfeños que forman parte de esta iniciativa, unas 575 son niñas.

Robots que detectan momias

Aunque la temática era la ciencia, los proyectos fueron variados. Para el Colegio Rambla, la cosa fue de robots. Irene Fernández y Julia Pérez, dos alumnas de cuarto de Educación Primaria, trabajan desde hace unos meses en la creación de un dispositivo electrónico capaz de detectar movimientos sísmicos y prevenir erupciones volcánicas. «Topobot –nombre que recibe la máquina–también servirá para ayudar a los arqueólogos a detectar restos aborígenes en nuestra Isla», señaló Fernández. El aparato funciona con energía eléctrica procedente del calor de la tierra, lo que permite al dispositivo mantenerse activo para sus distintos objetivos.

Pero este pequeño invento no es el único del que dispone el centro. Shayiel Bernachea, alumna de quinto de Educación Primaria, explicó que su proyecto consiste en un dispositivo electrónico similar. Filia es un robot capaz de hallar momias aborígenes a través del PH ácido que desprenden. «La máquina funciona a través de un microchip programado para detectar el nivel de PH y, junto a otras herramientas, consigue desplazarse hasta el hallazgo», agregó.

Una herramienta frente al turismo

El equipo de Cintegra 3, en cambio, basó el diseño de su proyecto en piedras. En concreto, en rocas con sensores capaces de detectar pisadas en espacios protegidos. «Nos dimos cuenta de que había un problema con el turismo masivo y hemos encontrado esta solución», contó Dailleny Victorio, una de las integrantes del equipo.

Por su parte, el educador de Cintegra 3, Alberto Piñeiro, apuntó que las jóvenes salieron «muy motivadas» de la última competición. «Hemos empezado este año bastante pronto para obtener una buena clasificación en la First Lego League de 2026», añadió. El equipo suele entrenar un día a la semana durante seis meses. «Aunque cuando se acerca la fecha de la competición intentamos aumentar los horarios», reveló.

Durante el acto, la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, destacó el papel de Tenerife en el ecosistema científico del Archipiélago. «La Isla concentra el 70% del empleo vinculado a la I+D+i en Canarias», señaló. Una cifra que se justifica en las infraestructuras científicas con las que cuenta la Isla: el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), dos centros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la Universidad de La Laguna y Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, entre otros. Por otro lado, recordó que el Cabildo destinará este año 140 millones de euros al impulso de la investigación, el desarrollo y la innovación.