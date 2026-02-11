Así funciona el ciberataque que puede vaciar tus cuentas bancarias: la Policía Nacional alerta a los tinerfeños

Los ciberdelincuentes siguen sustrayendo los datos personales y bancarios de sus víctimas mediantes distintos métodos. El ransomware es un ciberataque que busca vaciar las cuentas bancarias de muchos usuarios. "Un día enciendes tu ordenador y todo está bloqueado. Tus archivos, tus fotos, tu trabajo...secuestrados".

Los agentes de Policía Nacional de la Unidad Central de Ciberdelincuencia han iniciado una campaña preventiva a través de micropodcast para que los consumidores eviten caer en las estafas más populares. Están disponibles en plataformas como WhatsApp, X y Facebook para llegar al mayor número de personas posibles.

¿Qué es el ransomware?

Se trata de "un tipo de malware que toma por completo el control del equipo bloqueando o cifrando la información del usuario para, a continuación, pedir dinero a cambio de liberar o descifrar los ficheros del dispositivo", define el INCIBE. Un virus informático que una vez instalado en el dispositivo permite al ciberdelincuente conseguir el control y cifrar archivos en él.

Para que las víctimas caigan en la estafa, el ciberataque imita entidades bancarias, empresas de mensajería o administraciones públicas. Este ciberataque se produce con la descarga de archivos adjuntos en correos fraudulentos o al hacer clic en enlaces sospechosos.

Cómo deben protegerse los usuarios

La Policía Nacional ha lanzado una serie de recomendaciones que deben seguir los ciudadanos si no quieren ser víctimas de este ciberataque. "Un ataque que busca miedo, urgencia y dinero", aseguran.

Copias de seguridad periódicas y guardarlas off-line

periódicas y guardarlas off-line Actualizaciones constantes para mayor seguridad.

para mayor seguridad. Nunca descargar archivos ni pulsar enlaces sospechosos o de remitentes desconocidos.

o de remitentes desconocidos. Verificar la identidad de la fuente

la identidad de la fuente Activa la identificación

Cómo actuar si ya has sido víctima del engaño

Si ya es demasiado tarde y ya eres víctima del ransomware, las autoridades aconsejan seguir estas pautas para frenar el fraude: