Así funciona el ciberataque que puede vaciar tus cuentas bancarias: la Policía Nacional alerta a los tinerfeños
Este ataque informático exige un rescate económico para recuperar tus datos
Los ciberdelincuentes siguen sustrayendo los datos personales y bancarios de sus víctimas mediantes distintos métodos. El ransomware es un ciberataque que busca vaciar las cuentas bancarias de muchos usuarios. "Un día enciendes tu ordenador y todo está bloqueado. Tus archivos, tus fotos, tu trabajo...secuestrados".
Los agentes de Policía Nacional de la Unidad Central de Ciberdelincuencia han iniciado una campaña preventiva a través de micropodcast para que los consumidores eviten caer en las estafas más populares. Están disponibles en plataformas como WhatsApp, X y Facebook para llegar al mayor número de personas posibles.
¿Qué es el ransomware?
Se trata de "un tipo de malware que toma por completo el control del equipo bloqueando o cifrando la información del usuario para, a continuación, pedir dinero a cambio de liberar o descifrar los ficheros del dispositivo", define el INCIBE. Un virus informático que una vez instalado en el dispositivo permite al ciberdelincuente conseguir el control y cifrar archivos en él.
Para que las víctimas caigan en la estafa, el ciberataque imita entidades bancarias, empresas de mensajería o administraciones públicas. Este ciberataque se produce con la descarga de archivos adjuntos en correos fraudulentos o al hacer clic en enlaces sospechosos.
Cómo deben protegerse los usuarios
La Policía Nacional ha lanzado una serie de recomendaciones que deben seguir los ciudadanos si no quieren ser víctimas de este ciberataque. "Un ataque que busca miedo, urgencia y dinero", aseguran.
- Copias de seguridad periódicas y guardarlas off-line
- Actualizaciones constantes para mayor seguridad.
- Nunca descargar archivos ni pulsar enlaces sospechosos o de remitentes desconocidos.
- Verificar la identidad de la fuente
- Activa la identificación
Cómo actuar si ya has sido víctima del engaño
Si ya es demasiado tarde y ya eres víctima del ransomware, las autoridades aconsejan seguir estas pautas para frenar el fraude:
- Aislar el dispositivo para evitar que el malware se propague.
- Ejecutar un programa antimalware para intentar acabar con la amenaza.
- No pagar el rescate solicitado, esto no asegura la recuperación de los archivos y datos. Es más probable que continúes siendo víctima de la estafa y esta se agrave.
- Intentar restaurar los archivos mediante copias de seguridad o herramienta de descifrado.
- Denunciar el fraude ante las autoridades.
