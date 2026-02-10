Muere José Bisbal Carrillo, padre de David Bisbal e histórico campeón de boxeo que cerró su carrera en Santa Cruz de Tenerife

Santa Cruz de Tenerife queda unida para siempre a la historia deportiva de José Bisbal Carrillo, fallecido este martes 10 de febrero en Almería a los 84 años, al haber sido el escenario de su último combate como boxeador profesional, disputado hace justo 50 años frente al canario Ramón García Marichal.

Bisbal Carrillo fue el primer campeón de España de boxeo nacido en Almería y logró siete títulos nacionales en las categorías de peso gallo y peso pluma, en una etapa especialmente dura del boxeo español. Su trayectoria se extendió durante 18 años, en los que disputó 83 combates, retirándose a los 35 años tras una carrera marcada por la constancia, la disciplina y el sacrificio.

El púgil, muy querido en su tierra natal, mantenía también un vínculo especial con Tenerife por aquel último combate celebrado en Santa Cruz, una cita que hoy cobra un fuerte valor simbólico dentro de la historia del boxeo nacional. Su debut oficial se produjo en octubre de 1962 en Barcelona, donde venció a los puntos a Ángel Rodríguez Aguado.

Casado con María Ferre, José Bisbal Carrillo fue padre de María del Mar, José María y del cantante David Bisbal, quien en los últimos años ha recordado públicamente la figura de su padre, especialmente durante su lucha contra el Alzheimer, enfermedad que padecía desde hacía tiempo. En un reciente mensaje, el artista evocaba la dureza de aquella época y el rigor con el que su padre cuidaba cada detalle antes de subir al ring.

El fallecimiento de José Bisbal Carrillo supone la pérdida de una figura clave del boxeo español, cuyo legado deportivo permanece ligado, entre otros hitos, a Santa Cruz de Tenerife, ciudad que fue testigo del cierre de una carrera histórica sobre el cuadrilátero.