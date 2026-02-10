La memoria centra la cuarta edición de Ínsula Escénica

La cuarta edición del proyecto artístico, pedagógico y comunitario Ínsula Escénica se centra en el diálogo intergeneracional, la recuperación de relatos personales y la transformación social a través del arte teatral bajo el lema Memorias que hablan y se desarrollará, hasta el próximo 16 de abril, en diferentes espacios del municipio de La Laguna. Además, la iniciativa reafirma su compromiso con la inclusión, la igualdad de género y la sostenibilidad ambiental, ofreciendo actividades accesibles y promoviendo prácticas responsables. Uno de los pilares esenciales de esta nueva edición es la importancia de los espacios donde se desarrollará el proyecto.

Así, las actividades se realizarán en institutos de Educación Secundaria, centros de mayores que se transformarán en escenarios de memoria viva y creación, centros ciudadanos, la Biblioteca Pública Adrián Alemán de La Laguna, la Casa Anchieta, el Teatro Leal y el Teatro Unión de Tejina. Además, en esta ocasión se incorporan espacios no convencionales como plazas, patios o rincones urbanos para descentralizar la práctica escénica. En estos lugares se llevarán a cabo laboratorios de creación, talleres de mediación artística, exhibiciones y presentaciones públicas y acciones comunitarias.

Las propuestas escénicas buscan hacer que el público reflexione y debata sobre cuestiones como la identidad, el envejecimiento, la desigualdad, la diversidad o los vínculos comunitarios. El director artístico de Ínsula Escénica, Oswaldo Bordón, explicó durante la presentación de esta cuarta edición que uno de los objetivos es «dar visibilidad a distintos colectivos y avivar esos relatos que habitan en las mentes de jóvenes y mayores». Al acto asistió la poeta y Premio Canarias de Literatura Elsa López, que protagonizó además en horario de tarde un encuentro literario en la Casa Anchieta. La escritora valoró que «en momentos de oscuridad cultural se recupere la memoria de nuestros mayores y se vuelque en los que vienen detrás».

Además, apuntó que es «una alegría» que Ínsula Escénica se desarrolle en La Laguna, «un símbolo de la cultura y la memoria de Canarias». En este sentido, el concejal de Cultura de La Laguna, Adrián del Castillo, valoró que la programación de Ínsula Escénica fomente tanto el diálogo intergeneracional como el pensamiento crítico y agradeció al equipo organizador su contribución al «desarrollo y crecimiento de nuestros jóvenes a través del arte y la cultura».