El HUC prepara la segunda fase de ampliación de sus urgencias

El Hospital Universitario de Canarias (HUC) planea una segunda fase de ampliación de sus urgencias con dos nuevas áreas de Pediatría y Reanimación y con la expansión de la Unidad de Corta Estancia. Así lo dio a conocer ayer la consejera de Sanidad, Esther Monzón, durante el pleno del Parlamento, al anunciar que el expediente para la licitación de estas obras se encuentra en fase de preparación.

La iniciativa forma parte del Proyecto Urgencias 2024-2026, que, según Monzón, pretende solucionar problemas que lastra el hospital desde hace años. El plan está estructurado en tres líneas de actuación concretas: organización y gestión, recursos humanos e infraestructuras –y la ampliación de las urgencias forma parte de esta última–.

Medidas para mejorar la situación

La consejera anunció esta remodelación después de que la diputada no adscrita Marta Gómez le preguntara por las medidas que se están implementando para la mejora de esta área del hospital. Monzón insistió en qué «este proyecto supondrá un cambio integral en las Urgencias» y enumeró las distintas medidas que ha llevado a cabo en estos años. En cuanto a los recursos humanos, informó de que se han realizado ofertas específicas de empleo para reforzar la plantilla de personal médico y se han introducido cambios en la organización de los turnos médicos para adaptarlos a los picos de mayor demanda. Además, mencionó que se ha reorganizado a los MIR que rotan por el servicio.

Sin embargo, Gómez le reprochó que 31 meses después de su nombramiento, la situación no ha mejorado. «La cruda realidad es que las urgencias en el HUC siguen siendo un caos», agregó. A modo de ejemplo, la diputada citó el caso de una paciente de 75 años que ingresó el pasado 27 de diciembre con una fractura de fémur, lo que requería una intervención prioritaria, y permaneció en los pasillos hasta el día 29. «Pasó diez días esperando e ingiriendo solo la cena por si al día siguiente se le podía colar en algún quirófano», detalló.

Hospital del norte

En consecuencia, y según Gómez, la mujer perdió diez kilos y un litro y medio de sangre. «Sólo cuando se difundió su caso en los medios de comunicación fue intervenida quirúrgicamente», añadió. La consejera pidió disculpas públicamente a la paciente y solicitó más información. No obstante, calificó de «vergonzoso» utilizar este caso para dar a entender «que no se hace absolutamente nada» por mejorar el área de Urgencias del HUC.

Durante su intervención en el pleno, Monzón también aprovechó para recordar que las obras de remodelación del Banco de Sangre y el acondicionamiento de las habitaciones de la planta 2 del hospital del norte ya han finalizado. Asimismo, anunció que para este mes se prevé la finalización de la sala de Citostáticos del Hospital de Día y en el plazo de dos meses finalizarán las obras del nuevo laboratorio.