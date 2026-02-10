Familiares de Arek, menor desaparecido en el mar en Tenerife, busca a dos héroes

El menor Arek desapareció en el mar el 22 de febrero del año pasado, cuando disfrutaba de un baño en el Charco del Viento, en el término municipal de La Guancha, en el norte de Tenerife.

Su madre, Kasha, busca ahora a las personas que aquel día prestaron ayuda en el trágico suceso, cuando las olas arrastraron desde las rocas al citado adolescente polaco, de 15 años, que se encontraba allí junto a su hermana y su padre.

Los supervivientes de aquel episodio desean agradecer la acción solidaria de dos bañistas, que permitió salvar la vida de la hermana del chico y de su padre, que también habían sido arrastrados por un golpe de mar.

Por la descripción

La Asociación Canaria 1.500 kilómetros de costa afirma que "no conocemos sus datos personales, solo disponemos de la descripción facilitada por los familiares de Arek, por lo que rogamos la máxima difusión y atención".

Para la familia es muy importante encontrar a esos héroes y estarán muy agradecidos por cualquier apoyo en la búsqueda, según el colectivo.

Joven de 30 años

"El primero era un hombre de piel negra, de unos 30 años, que llevaba una camiseta interior blanca y pantalones azules, probablemente vaqueros, y gafas de sol. Estaba sentado en un muro de roca leyendo un libro. Recuerdo que corrió hacia nosotros con un flotador salvavidas", según Kasha.

Apunta que "el segundo hombre era blanco, probablemente de pelo castaño, alto y bien corpulento; creo que estaba acompañado por una mujer. Rafał ya no tenía fuerzas y él tomó a mi hija y la llevó hasta arriba, colocándola en mis brazos".

Acto de homenaje

La Asociación Canarias 1.500 km de Costa, junto con un grupo de voluntarios que ayudaron a la familia de Arek a intentar localizar su cuerpo de manera infructuosa, preparan un homenaje para el próximo domingo 22 de febrero del presente año.

Entre los participantes de los operativos de búsqueda se encuentran buceadores, apneístas, patrones de embarcaciones, psicólogas, sanitarios, agentes de la Policía Local, Guardia Civil, Bomberos, Protección Civil y Policía Nacional (que prestaron su ayuda fuera de servicio) y miembros de Acudropol, la asociación formada por agentes de distintos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, expertos en el pilotaje de drones.

Este acto se celebrará al cumplirse el primer aniversario de la desaparición de Arek, cuyo cuerpo nunca fue encontrado.

Contacto

La Asociación para prevenir accidentes acuáticos anima a cualquier persona que pueda aportar algún dato al respecto a que se ponga en contacto a través del correo electrónico canarias1500kmdecosta@gmail.com o mensaje directo, en redes sociales (Facebook, Instagram, X y TikTok).