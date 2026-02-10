El esqueleto del telescopio de los quince ojos que buscará vida extraterrestre ya está Canarias

Canarias está más cerca de iniciar una nueva etapa en la búsqueda de vida extraterrestre. Las instalaciones del IACTec, en Las Mantecas (La Laguna), han recibido desde País Vasco la estructura del SELF, acrónimo de 'Small ExoLife Finder', un telescopio de 3,5 metros que se instalará en el Observatorio del Teide para probar una nueva tecnología de construcción creada en Canarias. Si los ingenieros del IAC logran que funcione, SELF precederá a una nueva generación de telescopios –más asequibles e igual o más potentes que los actuales –, entre los que se encontrará su "hermano mayor": ExoLife Finder, que se pretende construir en Chile.

El SELF es el prototipo tecnológico del futuro telescopio ExoLife Finder (ELF), una infraestructura de gran escala concebida para estudiar atmósferas de exoplanetas y buscar posibles biomarcadores asociados a la vida fuera del sistema solar. Con un diámetro de aproximadamente 3,5 metros y una matriz de 15 espejos primarios de 0,5 metros, el propósito de SELF no es otro que validar a escala real las tecnologías que harán posible construir en el futuro telescopios de más de 30 metros con un peso y un coste significativamente inferiores a los actuales.

"Si podemos desarrollar bien la tecnología y demostramos que funciona, la próxima generación de telescopios serán mucho más grandes a un precio mucho más barato", afirma Victor Quintero, project manager y miembro de la Oficina de Transferencia y Acciones Institucionales (OTAI) del IAC. De hecho, con el diseño actual, el ELF será mucho más barato que, por ejemplo, el Gran Telescopio de Canarias (GTC), que en su día costó 104 millones de euros. Si se construyera hoy el GTC y se utilizara esta tecnología, los investigadores calculan que "con esta tecnología podríamos hacerlo tres veces más grande por el mismo precio".

El ExoLife Finder será mucho más grande y potente. Se trata de un telescopio diseñado prácticamente en Canarias –con el amparo de una potente colaboración internacional–, cuyo objetivo principal es buscar señales de vida en otros planetas. Este titán de 50 metros será instalado en Chile.

Un diseño 'made in' Canarias

El conjunto fue recibido la semana pasada en el Edificio IACTec, un enclave estratégico dedicado al diseño, integración y validación de instrumentación astronómica avanzada y grandes infraestructuras científicas. Y el lugar desde el que nació este ambicioso proyecto de ingeniería. El peculiar diseño de ExoLife Finder surgió de mentes isleñas que hoy ven como su infraestructura está más cerca de hacerse realidad.

Esta infraestructura nada tiene que ver con el de los grandes telescopios que hasta ahora se han construido en todo el mundo. Para empezar, en lugar de un gran ‘ojo’ central para dirigir hacia lo más profundo del universo, este pequeño telescopio tendrá al menos una quincena. El pequeño telescopio contará con 15 espejos de 0,5 metros de diámetro, unidos entre sí a través de cables que funcionarán como una mente colmena.

Llegada de la estructura del telescopio SELF a IACTec / IAC

Este trabajo de ingeniería –incluso a pequeña escala– supone uno de los grandes retos de la ciencia canaria. "Es uno de los proyectos más ambiciosos e innovador del Instituto", sentencia Victor Quintero, project manager y miembro de la Oficina de Transferencia y Acciones Institucionales (OTAI) del IAC, que recalca: "Si funciona bien sería revolucionario a nivel tecnológico, pero aún más si descubrimos vida".

Periodo de pruebas

Las piezas del telescopio han llegado en dos enormes cajas, a la espera de pasar los próximos meses en las instalaciones del IACTec para ensablar en ellos la tecnología óptica, la parte más delicada de la fabricación del telescopio. En concreto, los ingenieros del laboratorio de innovación en optomecánica (LIOM) –principales responsables del diseño de este telescopio – se centrarán en las pruebas de integración y alineado con los espejos, paso previo a su futura instalación en el Observatorio del Teide, donde el telescopio iniciará su fase operativa.

La estructura ha sido fabricada y sometida con éxito a las Factory Acceptance Tests (FAT) en las instalaciones de la empresa 'AVS Added Value Industrial Engineering Solutions', situadas en Gipuzkoa (País Vasco), donde se han verificado los movimientos del telescopio en ambos ejes, así como su comportamiento frente a vibraciones y deformaciones estructurales. Estas pruebas han confirmado que el sistema cumple con los requisitos técnicos y de ingeniería establecidos para el proyecto.

El prototipo que se instalará en el Teide no será tan potente y, por tanto, no podrá llegar al nivel de detalle que promete ELF con exoplanetas similares a la Tierra ni tampoco mirar tan lejos. Sin embargo, sí que podrá ver planetas del tamaño de Júpiter, es decir, gigantes gaseosos que se encuentren en nuestro vecindario solar y hasta unos 30 años luz. "Podremos ver estructuras clave y no solo con planos, también con imágenes", añade Quintero.

Los investigadores esperan que el Small-ELF esté listo para ver su primera luz en 2028.

Esta infraestructura permitirá reforzar la capacidad del IAC para desarrollar instrumentación astronómica de vanguardia, fomentar la colaboración internacional y generar impacto científico, tecnológico y socioeconómico a largo plazo. La llegada de la estructura del SELF a IACTec representa así un paso decisivo dentro de una estrategia científica y tecnológica de alcance europeo, que sitúa a Canarias como un nodo de referencia internacional en el ámbito de la astronomía y las tecnologías ópticas avanzadas.