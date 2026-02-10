Córdoba, pionera en España en protección frente a infartos e ictus: una red de desfibriladores en las farmacias cubrirá toda la ciudad

Córdoba será la primera ciudad de España cardio y neuroprotegida gracias a una iniciativa impulsada por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Ciudad y el Ayuntamiento de la capital, en colaboración, además, con la Junta de Andalucía. Como ha explicado este martes el presidente del Colegio de Farmacéuticos, Rafael Casaño, por un lado, 46 farmacias de Córdoba capital contará con desfibriladores externos automatizados (DEA) y en el 100% de las oficinas de la provincia se dará formación especializada en accidentes cerebrovasculares.

Como ha detallado Casaño, esas casi 50 farmacias que tendrán desfibriladores se han seleccionado siguiendo un criterio geográfico, de forma que toda la ciudad cuente con uno de estos elementos relativamente cerca, y también se ha seleccionado a aquellas con un horario ampliado.

Aunque se ha comenzado con 46 farmacias, la intención del Colegio de Farmacéuticos es extenderse progresivamente a los 406 despachos que hay ahora mismo en toda la provincia. El primer paso que se da en este sentido se hace de la mano de la Delegación de Salud y del 061, con la elaboración de un protocolo de actuación ante sospecha de ictus. Este protocolo se implantará en el 100% de las farmacias de la provincia.

Con la colocación de estos desfibriladores y con la formación que se ofrecerá a los profesionales se ayudará en la prevención y detección precoz de enfermedades cardiovasculares o de ictus y también se contribuirá a ofrecer una mejor y más rápida respuesta ante este tipo de emergencias sanitarias. Esto permitirá reducir los tiempos de primera actuación ante una parada o ante un accidente cerebrovascular.

¿Cuándo se pondrá en marcha?

El objetivo es que entre los meses de mayo y junio finalicen todas las formaciones y que a partir de mayo se puedan colocar ya todos los desfibriladores. Como ha indicado Casaño, la iniciativa se sustenta "en la condición del farmacéutico como profesional sanitario más cercano y accesible para la población" y se beneficia de la capilaridad de la red de farmacias comunitarias, presentes en todos los barrios, algunas abiertas 24 horas. "La participación de las farmacias ante este tipo de emergencias resulta clave, puesto que son espacios sanitarios con profesionales altamente cualificados que, con la formación adecuada, pueden realizar esas primeras actuaciones".

Acuerdo con el Ayuntamiento

Como ha detallado el alcalde de Córdoba, José María Bellido, el Ayuntamiento, a través de su Delegación de Salud, ha aportado 45.000 euros a este acuerdo que permitirá la adquisición de los desfibriladores. Para Bellido, "Córdoba sigue dando pasos para convertirse en la primera ciudad española cardio y neuro protegida". A ello ha añadido que "lo hacemos trabajando juntos e implicando a un sector clave de nuestra sociedad como son nuestras farmacias".

Bellido ha incidido en que contar con elementos como los desfibriladores salva vidas y ha puesto como ejemplo el que tuvo que usarse durante la celebración de la última Media Maratón de la ciudad y que consiguió reanimar a un hombre que había sufrido un infarto. En la ciudad, ha detallado el alcalde, hay 17 desfibriladores repartidos por distintos espacios, y otros nueve con los que cuenta la Policía Local.

Por su parte, el delegado de la Junta en Córdoba, Adolfo Molina, ha valorado que el Colegio de Farmacéuticos haya dado "un paso adelante para transformar a las farmacias en auténticos puntos de prevención, detección precoz y actuación inmediata". Además, ha indicado que desde la Delegación de Salud se participa, a través del Distrito Sanitario Córdoba y del 061 con la elaboración de los protocolos de actuación y en la integración de las farmacias en la red de emergencias de la Junta".