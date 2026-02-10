La Arquitectura canaria, premiada por la Academia de Bellas Artes

La Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel (Racba) reconoció ayer a lo más granado de la Arquitectura canaria con sus Premios Anuales, que en esta ocasión recayeron en Manuel Roca Suárez, quien obtuvo el premio Magister, y los jóvenes Ancor Suárez Suárez y Leticia Romero Hernández, fundadores de XStudio, que se hicieron por su parte con el premio Excellens. Cada año, estos premios se entregan a una categoría de las diferentes secciones que conforman la Academia, ya sea Arquitectura, Escultura, Música, Dibujo, Pintura y Grabado, y Cine, Fotografía y Creación Digital. Mientras que el premio Magister se otorga a una persona canaria de prestigio consolidado en reconocimiento a toda su carrera profesional, en este caso en el mundo de la arquitectura, el Excellens se concede a una persona emergente o joven consolidado que destaca por su labor creativa.

De este modo, el Salón de Plenos del Cabildo de Tenerife reunió en la tarde de ayer a los principales exponentes de la Arquitectura en Canarias, poniendo de relieve las diferentes formas de trabajar, pero siempre adaptadas al territorio tan singular que es Canarias, fragmentado y con diversos agentes externos que influyen en la concepción de los proyectos isleños desde hace ya décadas.

La dilatada experiencia en la Arquitectura la puso ayer Manuel Roca Suárez, responsable de importantes proyectos arquitectónicos, como los hoteles Meliá Cristina (Gran Canaria), Los Fariones (Lanzarote) o la Clínica Queen Victoria (Gran Canaria). Con más de 90 años, el arquitecto no pudo desplazarse ayer hasta Tenerife para recoger su premio Magister, que no obstante aceptaron en su nombre su hija y su nieta. La Racba reconoce de este modo su aportación al impulso turístico del Archipiélago en la década de 1960. A lo largo de su carrera ha transitado entre diferentes conceptos y etapas, desde el racionalismo y funcionalismo de sus inicios, al brutalismo y expresionismo, culminando, con el cambio de siglo, con la abstracción minimalista y el postmodernismo.

Leticia Romero y Ancor Suárez minutos antes de recoger su premio Excellens. | MARÍA PISACA

Por su parte, los jóvenes Ancor Suárez Suárez y Leticia Romero Hernández, de XStudio, han despuntado en el interiorismo y la reforma de viviendas desde que fundaran su empresa en 2016. «Esto es un orgullo y un impulso para nosotros, porque nos anima a seguir trabajando en esta misma línea», comentan. Tras comenzar a dar sus primeros pasos en Gran Canaria, en la actualidad desarrollan proyectos para toda Canarias.

XStudio aborda proyectos a diferente escala aunque siempre con la misma filosofía. El 80% de sus intervenciones están enfocadas a las viviendas unifamiliares porque, expresan, «nos interesa mucho trabajar con el habitar de la gente». «Lo que más nos gusta es la labor propia de edificación y de uso residencial, pero también hemos hecho trabajos de urbanismo», explica el equipo, quien tiene presente la fragilidad del territorio en el que trabajan. «Debemos tener una perspectiva muy diferente a la que tendríamos su trabajáramos en otros territorios, y eso intentamos también plasmarlo en nuestros proyectos de edificación», expresan.

«Cada isla tiene sus particularidades», afirman estos arquitectos quienes añaden que es precisamente ese aspecto es el que hace al Archipiélago un lugar «tan especial». «Cada isla tiene su propia esencia y, más allá de la ubicación física del territorio donde se implanta un proyecto, nos interesa mucho el contexto, es decir, las características económicas, sociales o ambientales del lugar donde vamos a proyectar», reflexionan y avanzan que ellos mismos abordan los encargos desde el cuerpo, «teniendo en cuenta la luz del lugar y el entorno próximo».