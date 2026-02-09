Ni póntelo, ni pónselo: los jóvenes canarios dan 'marcha atrás' y dejan de usar el preservativo

«Póntelo, pónselo». Tres décadas después, el mensaje de la campaña más emblemática del Ministerio de Sanidad para promover el uso del preservativo continúa grabado en la mente de miles de españoles. Con un spot televisivo y un mensaje potente, aquella iniciativa en los albores de la década de los noventa logró calar en la sociedad española del momento, que asistía preocupada a lo peor de la epidemia del VIH.

Más de treinta años después, los más jóvenes parecen, sin embargo, ignorar los peligros de mantener relaciones sexuales sin protección. En pleno siglo XXI: ni póntelo, ni pónselo. Los datos publicados la semana pasada por el Ministerio de Sanidad muestran un alarmante retroceso en el uso de mecanismos seguros para la prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) y embarazos.

Las cifras más destacadas El uso del preservativo cae 18 puntos desde 2002, con un descenso más acusado en las chicas de entre 15 y 16 años.

Aunque el preservativo continua siendo el método más usado, la marcha atrás gana terreno entre la juventud y su uso aumenta nueve puntos en comparación con dos décadas atrás.

Una de cada tres jóvenes ha recurrido en algún momento a la píldora del día después y casi el 3% de las chicas sexualmente activas ha estado embarazada alguna vez.

Los contagios por gonococo en jóvenes representan el 5% del total de casos en Canarias. La cifra asciende hasta el 7,5% cuando se trata de clamidia.

Según Salud Pública, las incidencias medias de las infecciones de transmisión sexual suelen incrementarse entre un 25% y un 30% cada año.

A pesar de que el uso del preservativo continúa siendo el anticonceptivo más usado por los jóvenes de entre 15 y 18 años, pues un 65,5% de los adolescentes recurre a él, este método ha experimentado una caída de hasta 18 puntos porcentuales en comparación con 2002. Y el descenso se acentúa aún más cuando se trata de chicas de entre 15 y 16 años. Unos datos que, no por casualidad, coinciden con que la marcha atrás también ha experimentado un aumento de hasta nueve puntos en tan solo dos décadas.

Campañas en un contexto de miedo

El técnico del Servicio de Vigilancia y Prevención Epidemiológica de la Dirección General de Salud Pública, Guillermo Pérez, explica que «hay que tener en cuenta que, en los años 90, España afrontaba ese pico de incidencias de VIH y Sida», recuerda. Y agrega que «venimos de una época en la que los mensajes calaban con más fuerza porque la sociedad atravesaba un contexto temor a la transmisión de este virus». Ese miedo, aclara, ha ido desapareciendo gracias a la mejora de los tratamientos y el drástico descenso de la mortalidad del VIH, que se ha convertido en una infección crónica. No obstante, Pérez reconoce que ese no es el único factor que ha hecho que los jóvenes se muestren más apáticos ante este tipo de campañas. «También se ha banalizado la repercusión de las ITS», revela.

El técnico señala que la causa fundamental del descenso del uso del preservativo podría ser el difícil acceso a este tipo de métodos, junto al desconocimiento que se tiene sobre estas barreras y el disfrute de la práctica sexual en sí. «Hay jóvenes que interpretan el preservativo como un estorbo para el placer y eso, junto a los otros factores comentados, provoca un descenso de su uso», añade.

Los anticonceptivos crecen en las chicas

Además, insiste en que en las chicas también ha aumentado el uso de anticonceptivos orales. «Se trata de un método útil y bastante eficaz para prevenir embarazos, pero no así para prevenir las ITS», matiza. En este sentido, señala que es posible que las jóvenes estén asumiendo más responsabilidad en lo que es la prevención de embarazos no deseados. Aunque también recuerda que se trata de una pastilla que muchas veces se administra para otros fines médicos. «Son comprimidos orales que también sirven para la regulación de las menstruaciones irregulares o el control de los ovarios poliquísticos, entre otras cosas», detalla.

En cualquier caso, Pérez recuerda que el único método seguro para prevenir ITS es el preservativo. «Cuando se mantienen relaciones sexuales no protegidas, el flujo, las secreciones, el exudado uretral, líquido pre seminal o el semen en sí mismo pueden transmitir los microorganismos que provocan las ITS», menciona. Por este motivo, alude a la marcha atrás como un método inseguro no solo para esto, sino también para los embarazos. «Muchos chicos no tienen en cuenta que antes de producirse la eyaculación puede haber salida del líquido, que actúa como lubricante y puede contener espermatozoides», agrega.

Aumento de ITS

En este contexto, la escasez de medidas seguras durante las relaciones sexuales ha provocado un aumento de ITS. De hecho, los últimos datos en Canarias confirman esta teoría. Según Pérez, la incidencia media de este tipo de patologías suele incrementarse entre un 25% y un 30% cada año. Los últimos datos disponibles registran hasta 75 casos de gonococo –más conocido como gonorrea– en jóvenes isleños de entre 15 y 18 años, lo que equivale al 5% de los contagios totales de Canarias. La cifra asciende hasta 156 casos cuando se trata de clamidia, que representa un 7,5% del total.

Lo cierto es que el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas continúan realizando campañas de prevención, pero el efecto no es el mismo que el de antes. «Hay adolescentes que refieren que sí han recibido una formación aceptable sobre estrategias preventivas de embarazos e ITS, pero a la hora de la verdad no lo ponen en práctica», apunta. En este sentido, considera necesario investigar el por qué de esta tendencia con el fin de hallar una solución. E insiste en la importancia de seguir potenciado estas iniciativas. «Ahora mismo estamos a la espera de la puesta en marcha del último proyecto nacional, que consiste en el acceso gratuito a preservativos para adolescentes y que pronto se pondrá en marcha», concluye. n