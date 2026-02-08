La excelencia está en Canarias: los mejores profesores de España son dos tinerfeños

Paula Hernández, profesora de la Universidad de La Laguna, y Ricardo Acosta, maestro de Educación Primaria en el centro La Vega en Icod de los Vinos, recibieron la semana pasada los galardones de Educa Abanca a mejores docentes de España 2025. Tras años de nominaciones, el esfuerzo, la innovación y la vocación se reconocen con este premio, que eleva a Canarias a lo más alto en el mundo de la Educación.

Paula Hernández, profesora en la Universidad de La Laguna / El Día

"Hay que dejar de ver a los alumnos como números" Paula Hernández — Mejor docente de España en la categoría de Universidad

Paula Hernández, tinerfeña de nacimiento, descubrió su vocación docente por casualidad. Su pasión, desde pequeña, siempre fue la música. Y se adentró por primera vez en este mundo a través de dos instrumentos: el contrabajo y el violonchelo. Su recorrido profesional pasa por numerosas orquestas, hasta que la vida le llevo a impartir clases en diferentes niveles educativos por más de 20 años. Comenzó su andadura académica en diversas escuelas de Música de Canarias. También hizo parada en el Conservatorio Superior de Música de Santa Cruz de Tenerife. Pero no fue hasta hace tres años que llegó al departamento de Didáctica de Expresión Musical de la Universidad de La Laguna (ULL), el lugar que le permitiría explotar su potencial y, quizás, lograr lo más importante: el premio de Educa Abanca a mejor docente de España 2025.

Para acceder a este galardón, sus alumnos la nominaron a mejor docente en la categoría de Universidad, el verdadero premio para ella. De hecho, cuando regresó a clase por primera vez tras recibir el premio, la acogida en clase fue «increíble». «Tardé más de media hora en llegar a mi despacho porque todo el mundo me paraba para felicitarme», agrega. Y es que es la primera vez que la ULL recibe un galardón de este tipo, algo que también la enorgullece. «Ha sido todo un honor recibir un título de esta categoría», confiesa. Sin embargo, 2025 no fue la primera vez que Hernández se trasladó hasta la gala de los premios Educa Abanca. «El año pasado también fui nominada junto a otro profesor de la ULL», revela.

Constancia, esfuerzo y pasión

La constancia, el esfuerzo y la pasión de Hernández por transmitir lo que sabe es lo que le ha llevado, en tan solo dos años, a situarse en lo más alto del mundo educativo. «La vocación pedagógica me viene a raíz de esas formas de enseñanza que yo veía en distintos niveles educativos y con los que no me sentía identificada», detalla. Y es que para ella, la docencia basada en la memoria ya no funciona. «Intentamos que el alumno experimente y aprenda desde la práctica», añade. Durante los últimos años se ha dado cuenta de que aportando su «granito de arena» puede provocar grandes cambios en el mundo de la enseñanza. Un mundo que, por cierto, le encanta y en el que planea estar mucho más tiempo.

Si hay algo que la caracteriza es su especial atención y compromiso con el alumnado. «Pienso siempre en ellos e intento comprender lo que se les pasa por la cabeza para hacerles llegar la información de la mejor forma posible», señala. Según cuenta, en la universidad es habitual que los profesores impartan clase a más de 120 alumnos. «Tenemos que entender que no son simples números, sino personas», Por este motivo, ella siempre hace un esfuerzo por conocerlos. «Yo intento aprenderme los nombres de todos en el primer mes y conectar con ellos en el plano personal para alcanzar una forma de enseñanza más significativa», apunta.

De este modo, la docente logra que recuerden con mayor precisión los contenidos. Y, lo más llamativo, que la recuerden a ella a través del aprendizaje: «Mi intención es que esos conocimientos se queden en ellos para siempre».

Ricardo Acosta, maestro de Educación Primaria en el centro La Vega. / El Día

"Al final somos nosotros los que educamos a los futuros profesionales" Ricardo Acosta — Mejor docente de España en la categoría de Educación Primaria

Su peculiar forma de entender la educación y sus ganas por implantar un método de aprendizaje innovador es lo que llevó a Ricardo Acosta, maestro de Educación Primaria en el centro La Vega –en Icod de los Vinos–, a hacerse con el título de mejor docente de España de 2025 de Educa Abanca. Un premio que pone de manifiesto el nivel de Canarias en el panorama educativo nacional y que valora el trabajo constante de este tinerfeño. Pero para él, de las cosas más bonitas que le ha dado este galardón fue el recibimiento en su colegio tras regresar de la gala. «Muchas familias y profesores me acogieron con globos en los pasillos y fue un momento muy especial», concreta.

Desde pequeño, tuvo claro que su vocación era la docencia. De hecho, jugaba con sus hermanos a ser profesor y les ayudaba con las tareas. «Aunque a veces rondaba por mi cabeza la idea de convertirme en astronauta», recuerda entre risas. Por suerte, Acosta apostó finalmente por la idea de ser profesor. Una decisión que le ha permitido convertirse en una referencia nacional y cambiar por completo la esencia del colegio en el que ejerce desde hace diez años, también como director. «Acababa de llegar al centro, que por ese entonces contaba con muy pocos niños, y nos dijeron a mí y al resto de profesores que alguno tenía que ser director», cuenta. A pesar de que no contaba con experiencia, Acosta asumió la responsabilidad. Hoy, el colegio tiene más de 200 alumnos inscritos y su metodología ha cambiado por completo.«Ser director es lo que me ha permitido poner en marcha –y con mayor facilidad– las ideas que me surgen sobre cómo enseñar», cuenta. No obstante, asegura que el apoyo de las familias y de su equipo docente también ha sido un pilar fundamental para llegar hasta aquí.

Métodología innovadora

«Lo primero que decidí fue quitar los libros de texto e introduje proyectos de investigación que permitieran fomentar esa curiosidad en los pequeños», menciona. El más característico, el ajedrez educativo. Una iniciativa innovadora que utiliza este juego para potenciar distintas habilidades. Y que en los últimos años se ha ido actualizando conforme al desarrollo de las tecnologías, incorporando elementos como la realidad virtual y la impresión 3D. «De este modo se trabaja por centros de interés que motivan más al alumnado y captan mejor los contenidos porque trabajan a través de la gamificación», aclara.

Al igual que Paula Hernández, esta tampoco era la primera vez de Acosta como nominado. De hecho, su nombre apareció entre los finalistas en este 2025 por quinta vez consecutiva, habiendo quedado segundo en la edición pasada. «La gente no es consciente de que una vez estás nominado hay que presentar unos méritos del último año, es decir, no valdrían los de 2023, por ejemplo», explica. Una selección rigurosa, a su juicio, que permite al docente estar constantemente activo y «no dejarse dormir».

Este premio realza el papel de los docentes en la sociedad. «Al final somos los que formamos a los futuros profesionales de las Islas», destaca. Y concluye con que la vocación es el elemento clave para convertirse en un buen maestro.