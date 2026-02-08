La borrasca Leonardo, en directo: última hora y noticias del temporal

Leonardo, la sexta borrasca de gran impacto de 2026, está dejando precipitaciones muy abundantes especialmente en Andalucía, temporal marítimo y rachas de viento de viento muy fuertes en amplias zonas de España, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)

Las acumulaciones están causando un significativo impacto hidrológico tanto en la vertiente atlántica andaluza como en la mediterránea.

El temporal mantiene 116 carreteras cerradas, 103 por inundaciones y 13 por nieve El temporal que atraviesa la península mantiene esta madrugada un total de 109 carreteras cerradas por las inclemencias meteorológicas, según los datos actualizados de la Dirección General de Tráfico (DGT) a las 05:40 horas de este domingo. La borrasca deja un balance de 184 vías afectadas en todo el país. Las inundaciones han provocado el corte total (nivel negro) de 96 carreteras, concentradas mayoritariamente en Andalucía, mientras que el temporal de nieve y hielo mantiene incidencias en otras 69 carreteras: 13 de ellas están intransitables (nivel negro) y 33 precisan el uso obligatorio de cadenas (nivel rojo).

Muere una conductora al chocar contra un quitanieves en la A-1 al norte de Madrid Una conductora de 35 años ha muerto este sábado al colisionar su vehículo contra una máquina quitanieves en la A-1 a su paso por la localidad madrileña de La Serna del Monte, en el norte de la Comunidad de Madrid, ha informado el 112. El suceso ha tenido lugar en el kilómetro 82 de la carretera nacional, según los servicios de emergencias.

Más de 11.000 desalojados en Andalucía Andalucía ha atendido en la jornada de este sábado 722 incidencias por el paso de la borrasca Marta, un nuevo frente de este tren de borrascas que afecta a la comunidad desde finales de enero, y mantiene todavía a 11.089 personas desalojadas, más de 7.700 de ellas en la provincia de Cádiz. Según el balance final de esta jornada de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), 7.707 personas siguen desalojadas en la provincia de Cádiz; otras 1.500 en la de Córdoba; hasta 687 en la de Jaén; 586 en la de Málaga; hasta 400 en la provincia de Granada, y otras 209 en la de Sevilla. En las últimas horas, se ha procedido a evacuar por precaución a familias de varias zonas del municipio gaditano de San Martín del Tesorillo, donde efectivos de emergencias se mantienen en comunicación con otros vecinos de sectores en la zona inundable urbana para alertarles de un posible alejamiento preventivo.

Renfe restablece el servicio ferroviario en Galicia suspendido por el temporal Renfe restablece desde la noche de este sábado el servicio ferroviario entre Vigo Urzaiz-A Coruña y retomará mañana domingo todo el servicio en las conexiones de alta velocidad y media distancia que permanecían suspendidas desde el jueves por el temporal. La empresa ferroviaria ha explicado en un comunicado que, además de la Alta Velocidad y la Media Distancia, el servicio entre Vigo Guixar y A Coruña se recuperará "a lo largo del día", una vez que el administrador de infraestructuras (Adif) retire algunos árboles "que comprometen la seguridad".

Moreno apunta que la cifra de desalojados podría aumentar entre 150 y 200 más durante la noche del sábado El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha indicado en la noche de este sábado, 7 de febrero, que todas las áreas "han dejado de estar incomunicadas" a causa de la acumulación de agua que han dejado las precipitaciones registradas por el paso de la borrasca Marta, al tiempo que ha apuntado a que se sumarán entre 150 y 200 las personas desalojadas a las 11.000 confirmadas por el Gobierno andaluz. Tal y como ha detallado en una entrevista concedida a Antena 3 y recogida por Europa Press, el presidente autonómico ha asegurado que ya tienen "acceso directo" a todas las personas, y ha precisado que muchas de ellas "han tenido que salir de sus viviendas".

Un herido por la caida de un muro en Canena (Jaen) Un hombre ha resultado herido al caerle este sábado un muro en el parque Fuente Nueva de Canena (Jaén), han informado a EFE fuentes municipales. El muro ha caído después de que una ladera colapsara, como consecuencia del tren de borrascas que azota Andalucía. El herido ha sido trasladado en una ambulancia a un centro hospitalario.

Robles afirma que militares seguirán actuando ante el temporal "el tiempo que haga falta" La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado este sábado que los militares desplegados en Andalucía para atender los incidentes provocados por el tren de borrascas se mantendrán sobre el terreno "el tiempo que haga falta y para lo que sea necesario". La ministra ha insistido, en una entrevista en el Canal 24 Horas de RTVE, en que los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) desplegados están "volcados" en una situación como esta con la única prioridad de "salvar a las personas" y que, por eso, permanecerán en las zonas afectadas "hasta el final, hasta que sigan siendo necesarios". La UME, que fue activada "desde el primer momento", se encuentra realizando labores de vigilancia y monitorización de presas y embalses, así como de limpieza y achique en distintos puntos de las provincias andaluzas.

El temporal deja nuevos cortes de carreteras en Granada, donde hay ya 388 desalojados El temporal ha incrementado este sábado a 28 el número de carreteras cerradas al tráfico o con afecciones de consideración en la provincia de Granada, que aumenta también hasta los 388 la cifra de desalojados por desprendimientos y otros daños en viviendas. Según han informado a EFE fuentes de la Diputación de Granada y del servicio de emergencias 112 de Andalucía, las lluvias de este sábado, con avisos naranja y amarillo por viento y lluvias intensas en la provincia, han provocado nuevos cortes en carreteras.

El Guadalquivir alcanza en Lora del Río (Sevilla) una cota de agua "sin precedentes" El río Guadalquivir ha alcanzado un nivel de agua "sin precedentes" a su paso por Lora del Río (Sevilla), según ha informado este sábado en conferencia de prensa el alcalde de la localidad, Antonio Enamorado. El regidor ha explicado que el río ha llegado a una cota de 34,60 metros sobre el nivel del mar y un caudal superior a 3.200 metros cúbicos por segundo.