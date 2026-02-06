En directo | Segundo día de la borrasca Leonardo en Extremadura: reabre el puente de la Autonomía en Badajoz y continúan cortadas 20 carreteras

María Guardiola con efectivos de Cruz Roja en el pabellón de Jerez de los Caballeros / Twitter

Felipe VI y Pedro Sánchez trasladan su solidaridad a los extremeños en una conversación telefónica con María Guardiola

Su Majestad el Rey Felipe VI ha trasladado su solidaridad hacia los vecinos de las poblaciones afectadas por el temporal en Extremadura en una conversación telefónica con la presidenta de la comunidad autónoma, María Guardiola.

La dirigente extremeña ha dado cuenta del diálogo mantenido con el monarca a través de una publicación en la red social X, recogida por Europa Press, en la que señala Felipe VI "sigue con mucha atención la evolución de las borrascas en Extremadura y otras regiones".

"Agradezco a Su Majestad el respaldo institucional y la solidaridad expresada hacia los vecinos y las poblaciones extremeñas afectadas", añade la presidenta extremeña.

Asimismo, Guardiola ha publicado imágenes de su participación este jueves, 5 de febrero, en la reunión de esta mañana del Centro de Coordinación Operativa (CECOP), así como de su visita a la localidad de Jerez de los Caballeros, donde ha visitado a las familias desalojadas de las pedanías de La Bazana y Valuengo ante el riesgo de desbordamiento de la presa del mismo nombre.

Guardiola ha mostrado su agradecimiento por la "cooperación y ejemplaridad" de los vecinos, que ha extendido al alcalde de Jerez de los Caballeros, Raúl Gordillo, a las delegadas de las pedanías y a todos los efectivos que están trabajando en la coordinación de esta emergencia.

También el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha contactado con Guardiola, para interesarse por las incidencias que están dejando las sucesivas borrascas en la comunidad autónoma.

"Lo primero es asegurar la protección de las personas y gestionar la emergencia con previsión", remarca la presidenta extremeña.

A su vez, en otra publicación, Pedro Sánchez ha señalado que sigue "con preocupación" la situación en las zonas afectadas por la borrasca Leonardo y traslada toda su solidaridad hacia las personas que han tenido que ser desalojadas de sus hogares.

Asimismo, agradece la labor de todos los servicios de emergencias desplegados y pide a los ciudadanos que sigan con "máxima precaución" todas sus indicaciones.