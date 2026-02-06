Los embalses de Alcántara y La Serena cogen en solo un día el agua que consumen los extremeños en cuatro años

Las lluvias de las últimas semanas han llevado a un enorme incremento de la reserva hídrica que hacía años que no se registraba en Extremadura y están dejando cifras históricas en algunas de sus presas. Tanto es así que las dos más grandes de Extremadura, y también de las mayores de España, el embalse de La Serena (en Badajoz) y el de Alcántara (en Cáceres) han cogido en solo un día el agua que consumen todos los extremeños en cuatro años.

Según los datos calculados a través de distintos indicadores del Instituto Nacional de Estadística (INE), el conjunto de los extremeños gasta una media 48,8 hectómetros cúbicos (hm³) cada año. Y el agua total que ha entrado en ambas presas solo en el día de ayer es cuatro veces mayor: 201 hm³.

La Serena ha sido la que más ha aumentado su acopio con la borrasca Leonardo. A las nueve de la mañana de este pasado jueves almacenaba un total de 2.697 hectómetros cúbicos y algo más de 24 horas después (a las 10.50 horas de este viernes) cuenta con 2.845 hm³. Esto supone que sus reservas han crecido en 148 hectómetros cúbicos en apenas 24 horas y eso equivale al consumo de agua de los habitantes de Extremadura durante tres años.

Por su parte, la presa de Alcántara se encontraba ayer (a las 9.00 horas) con 2.983 hm³ de agua almacenada y 25 horas después (este viernes a las 10.00 horas) registraba 3.036 hectómetro cúbicos, lo que suponen 53 hm³ más en solo un día o, lo que es lo mismo, algo más del consumo medio de los extremeños en un año.

Compuertas cerradas en La Serena y abiertas en Alcántara

Esta situación de lluvias persistentes sumado a las previsiones meteorológicas, que apuntan más precipitaciones durante los próximos días, ha obligado a las confederaciones del Guadiana y del Tajo a abrir las compuertas de hasta 27 presas durante la jornada del jueves. El de La Serena hasta el momento no está aliviando agua, pero se encuentra al 88,3% de su capacidad total (que es de 3.219 hm³), mientras que el de Álcántara sí lleva vertiendo agua desde el pasado miércoles y continúa esta mañana a través de los tres aliviaderos centrales (el aliviadero lateral no se ha abierto en ningún momento). A las 10 de la mañana esta presa se encontraba al 96% de su capacidad total (de 2.983 hm³).