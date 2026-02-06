Borrasca Leonardo
Más de 700 viviendas desalojadas en tiempo récord por la crecida del Guadalquivir en Córdoba
Se estima que más de un millar de personas han tenido que abandonar sus hogares
Adrián Ramírez
Más de 700 viviendas han sido desalojadas este jueves en Córdoba capital y su entorno en un operativo desarrollado en tiempo récord, entre primera hora de la tarde y las 18.00 horas, ante el riesgo de inundaciones provocado por la crecida del río Guadalquivir y los arroyos.
Según datos facilitados por la Policía Local esta mañana, el dispositivo de emergencia ya estaba activado con anterioridad y, en torno a las 14.00 horas, se comunicó a los vecinos de los distintos puntos afectados que debían abandonar sus viviendas de manera escalonada. El desalojo se adelantó finalmente ante la previsión de una importante subida del nivel del río a partir de las 20.00 horas.
En total se evacuaron 704 viviendas, de las cuales 524 corresponden a zonas afectadas por la crecida del Guadalquivir: Alcolea (27), Guadalvalle-Altea-San Isidro (166), Fontanar de Quintos (158), Majaneque (120) y las parcelaciones La Forja 1 (35) y La Forja 2 (16). A estas se suman otras 180 viviendas en la urbanización Las Cigüeñas, desalojadas por la crecida del arroyo de La Lancha.
Con estas cifras, se estima que más de un millar de personas han tenido que abandonar sus hogares, a la espera de que se concrete el número definitivo de afectados.
