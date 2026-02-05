Loro Parque lidera con éxito la conservación de la grulla coronada gris africana, animal del año 2026 en los zoológicos

La grulla coronada gris africana ha sido designada Animal del Año 2026 por la Asociación Alemana de Zoos (VDZ) como parte de una campaña internacional para concienciar sobre la alarmante situación de esta especie en estado silvestre y reforzar los programas de conservación en África. Esta iniciativa pone de relieve una vez más el papel fundamental que desempeñan los zoos modernos y acreditados en la preservación de la biodiversidad a través de la ciencia, la educación y la cooperación internacional.

En este contexto, Loro Parque destaca como uno de los centros con más trayectoria en la conservación de la grulla coronada gris africana. Desde la llegada de la primera pareja al parque en 1994, se han criado seis polluelos, un logro que refleja los profundos conocimientos técnicos del equipo y su compromiso sostenido con la cría responsable de especies en peligro de extinción.

El director zoológico de Loro Parque, Mike Jordan, afirma que “la grulla coronada gris africana es una especie emblemática cuya situación en el medio natural requiere una respuesta inmediata y coordinada. En Loro Parque llevamos más de tres décadas trabajando con éxito en su reproducción, contribuyendo a crear una población segura bajo cuidado humano y generando conocimientos clave para su conservación”.

Una de las grullas del Loro Parque / E. D.

Actualmente, la grulla coronada gris africana se enfrenta a una drástica reducción de su población debido a la pérdida de hábitat, la destrucción de los humedales, el uso intensivo de productos químicos en la agricultura, las colisiones con infraestructuras eléctricas, el comercio ilegal de vida silvestre y la caza directa. En regiones como África Oriental, la especie ha sufrido una disminución de su población de hasta el 80 % en los últimos 40 años, lo que la sitúa en una situación crítica.

Como Embajada Animal, Loro Parque sigue reforzando su compromiso con la conservación de la grulla coronada gris africana participando activamente en programas de gestión bajo cuidado humano, sensibilización y apoyo a iniciativas internacionales que buscan garantizar la supervivencia de esta especie en su entorno natural.