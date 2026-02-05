Transportes
Mañana de caos para llegar al aeropuerto de Madrid: cortada la línea 8 de Metro en Barajas y la M-14
La rotura de una tubería en el túnel de acceso a la T4 provoca dificultades para acceder a Barajas
Javier Niño González
La mañana del jueves comienza con malas noticias para los que quieran llegar al aeropuerto de Madrid-Barajas. La rotura de una tubería en el túnel de la carretera M-14, que enlaza las terminales T1-T2-T3 con la T4, ha provocado una inundación que dificulta el acceso. Como consecuencia, se ha interrumpido la circulación entre las últimas estaciones de la línea 8 de Metro, en ambos sentidos. Además, el túnel de acceso a la T4 se encuentra cortado y se complica la circulación en la carretera M-13.
Según ha explicado en sus redes sociales Metro Madrid, a las 8:19 horas se esperaba que la incidencia en el suburbano durara más de una hora, cuando ya llevaba al menos desde las 7:00 parada. "Continúa la incidencia entre Aeropuerto T1-T2-T3 y Aeropuerto T4, trabajamos para normalizar el servicio lo antes posible", apuntan.
Para llegar a Madrid-Barajas en transporte público, la entidad plantea como alternativa coger el autobús municipal 200, que sale del Intercambiador de Avenida América, pasa por Canillejas y llega al aeropuerto en apenas media hora.
Por su parte, Aena ha señalado que existen vías alternativas para los vehículos y cinco dotaciones de bomberos trabajan en las tareas de desagüe para solucionar la inundación. Afortunadamente, no hay personas atrapadas.
