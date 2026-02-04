Podemos quiere prohibir que se juegue al fútbol en colegios de Ibiza

La concejala de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Sant Antoni, Angie Roselló, ha solicitado que el Ayuntamiento intervenga para que se eliminen los campos de fútbol en los colegios del municipio y se creen pistas para actividades "inclusivas y no competitivas". Por su parte, el equipo de gobierno no se ha planteado la propuesta porque vulneraría «la autonomía de los centros educativos».

La concejala también ha criticado que el fútbol, a diferencia de otros deportes como el baloncesto, es una fuente de conflictos, una apreciación que ha compartido el portavoz socialista, Antonio Lorenzo, al manifestar que se trata de "una práctica tóxica". La moción rechazada a Unidas Podemos también pedía plantar árboles para crear refugios climáticos en los colegios.