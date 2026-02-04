Letizia llama a implicar a administraciones y sociedad civil en el cuidado emocional del enfermo de cáncer

La reina Letizia utilizó este miércoles el acto institucional del Día Mundial del Cáncer, organizado por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), para lanzar un mensaje que va más allá de la sensibilización y entra de lleno en el terreno de las responsabilidades. Humanizar el cáncer, dijo, no es una consigna emocional ni un gesto retórico, sino una forma concreta de organizar el sistema de cuidados poniendo a la persona en el centro y asumiendo que la enfermedad atraviesa todas las dimensiones de la vida.

En España hay 2,2 millones de personas con algún tipo de cáncer y cada año se detectan 300.000 nuevos casos

Desde esta idea fuerza, Letizia desplegó una definición amplia y exigente de lo que implica una atención integral. “Atender de un modo integral a la persona con un diagnóstico de cáncer significa incorporar apoyos sociales, funcionales, legales, emocionales, nutricionales”, enumeró, subrayando que las necesidades del paciente no solo existen, sino que además “son reales” y “son cambiantes”. El cáncer, recordó, no es un episodio clínico acotado, sino un proceso largo que obliga a tomar decisiones complejas y que afecta al trabajo, a la familia y al entorno social.

La Reina insistió en que humanizar no equivale a un trato amable desvinculado de la estructura del sistema. “Humanizar en definitiva es garantizar coherencia, acompañamiento y constancia durante todo el proceso”, afirmó, dejando claro que ese proceso incluye también a quienes cuidan. Y añadió un elemento clave en el discurso de la AECC: la equidad. “Sin perder nunca de vista la equidad”, recalcó, definida como una de las señas de identidad de la asociación y de su forma de actuar.

En su intervención, Letizia introdujo una reflexión más política al advertir de un clima social en el que la empatía parece estar en cuestión. Alertó de la tentación de considerar el cuidado y la dignidad como signos de debilidad o candidez, y defendió que identificarse con el otro exige algo más que palabras: requiere “una acción responsable, una voluntad y también conciencia” por parte de todos los actores implicados. En esa lista incluyó a la sociedad civil, pero también a las instituciones, las administraciones públicas y el sector privado.

El modelo de humanización que promueve la AECC, presentado durante el acto por su presidente, Ramón Reyes, aterriza ese planteamiento en propuestas concretas. Reyes defendió el acompañamiento como pieza central de la atención oncológica y puso el foco en las desigualdades territoriales. Recordó que el derecho a un diagnóstico rápido y a los mejores cuidados no debería depender del lugar de residencia y advirtió de que hay pacientes que se ven obligados a cambiar de empadronamiento para acceder a determinados tratamientos.

El contexto no es menor. En España conviven 2,2 millones de personas con algún tipo de cáncer y cada año se detectan cerca de 300.000 nuevos casos, una cifra al alza asociada al envejecimiento de la población y a hábitos de vida poco saludables. En 2025, los servicios gratuitos de la AECC atendieron a más de 86.000 pacientes y familiares y su teléfono contra el cáncer superó las 240.000 llamadas.