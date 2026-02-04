Borja Recuenco, fisioterapeuta: "El ejercicio en pacientes con cáncer reduce la fatiga y el dolor y previene las secuelas"

El cáncer es uno de los problemas sociosanitarios más importantes. Este miércoles, con motivo del Día Mundial, en un acto institucional presidido por la Reina Letizia, la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) ha presentado un nuevo modelo de humanización basado en la atención integral a la persona en el que se contemple el bienestar psicológico y social como un derecho. Además, para responder a las necesidades trasladadas por pacientes y familiares, la Asociación ha ampliado su cartera de servicios: fisioterapia, logopedia, nutrición, actividades grupales o atención jurídico-laboral, entre otros muchos.

En España, hay 2,2 millones de personas con algún tipo de cáncer y cada año se diagnostican casi 300.000 casos nuevos, una tendencia que va al alza, debido entre otros factores al envejecimiento de la población y a hábitos de vida menos saludables. En el año 2025, la AECC ha prestado atención psicológica a 57.600 personas; social a 32.967; en nutrición a 5.832 y a 10.307, les ha brindado atención de fisioterapia.

Una pieza clave

"La fisioterapia y el ejercicio terapéutico son una pieza clave del abordaje integral del cáncer porque ayudan a mantener o recuperar funcionalidad, reducir fatiga y dolor, y prevenir secuelas frecuentes de los tratamientos (rigidez, debilidad, linfedema, neuropatía, alteraciones del suelo pélvico)", explica a EL PERIÓDICO el fisioterapeuta de la AECC Borja Recuenco.

En la práctica, esto se traduce en más autonomía, mejor tolerancia a los tratamientos y mejor calidad de vida durante y después del proceso oncológico, abunda. Cita un estudio realizado en 2025 con pacientes de colon con tratamiento combinado (cirugía y quimioterapia) que demostró que la realización de ejercicio de intensidad moderada a nivel cardiovascular junto a ejercicios de fuerza en sesiones de 30 minutos durante 5 días a la semana demostró una reducción del 28% del riesgo de recaída o de nuevo cáncer, además mejoraba en un 37% las cifras de mortalidad.

Limitaciones crónicas

Además, explica Recuenco, incorporar estos programas desde fases tempranas evita que "pequeños problemas se conviertan en limitaciones crónicas". El objetivo no es sólo "hacer deporte", sino prescribir y dosificar actividad con criterios clínicos, adaptada a síntomas, riesgos y situación de cada persona, con supervisión directa cuando es necesario, detalla.

"Hacemos, por un lado, ejercicio terapéutico con aquellas personas que necesitan trabajar antes en la recuperación de funciones de movimiento básicas (caminar con seguridad, subir escaleras, cargar peso, volver al trabajo o cuidar de la familia)", explica el profesional.

Rutina habitual

El último objetivo, añade, es integrar el ejercicio físico en la rutina habitual del paciente como forma de invertir en esa prevención de complicaciones o de nueva enfermedad según las recomendaciones de actividad física aconsejadas por las guías internacionales en cáncer.

"Buscamos que los afectados aprendan la forma de llevar a cabo la técnica de los ejercicios combinados de fuerza y cardiovasculares en cada entrenamiento" dice el fisio

"Hacemos intervenciones con grupos reducidos de hasta 12 personas durante 3 meses buscando que los afectados aprendan la forma de llevar a cabo la técnica adecuada de los ejercicios combinados de fuerza y cardiovasculares en cada entrenamiento, y lograr una adherencia al ejercicio una vez se experimentan los beneficios a corto y medio plazo.

Recuenca lo tiene claro."Invertir en fisioterapia y ejercicio en cáncer es invertir en resultados que importan al paciente: vivir mejor, con menos limitaciones, y con una atención más humana, accesible y coherente a lo largo de todo el proceso", concluye.