Arte
Leyendecker inaugura la primera exposición en España de la artista mexicana Aurora Pellizzi
La galería Leyendecker, con medio siglo de trayectoria, exhibe en Tenerife la primera muestra en España de la artista mexicana Aurora Pellizzi, destacada por su enfoque en pintura, escultura y textiles
Leyendecker, una de las pocas galerías canarias que ronda ya el medio siglo de historia, arranca el calendario de 2026 con una exposición individual de la artista mexicana Aurora Pellizzi. Es, destacan desde la sala de arte ubicada en las ramblas santacruceras, de la primera muestra que hace en España. Algo de lo más significativo si se tiene en cuenta que se trata de una de las voces más singulares del arte contemporáneo actual.
Entre tres disciplinas
El trabajo de Pellizzi se sitúa en el cruce entre «la pintura, la escultura y las prácticas textiles». La inauguración tuvo lugar el pasado viernes 23 de enero.
Una serie de piezas
La muestra chicharrera se centra en su serie Geometric Daydreaming. En este conjunto de obras, la mexicana explora la abstracción geométrica como un territorio sensorial y corporal. «A través de composiciones vibrantes, superficies textiles y estructuras que sugieren volumen y movimiento, la artista construye un lenguaje visual que oscila entre la figuración y la abstracción, entre lo onírico y lo material, lo convencional y lo erótico».
Con esta nueva apuesta, Leyendecker reafirma su interés por prácticas artísticas que dialogan entre tradición y contemporaneidad y que proponen «nuevas formas de entender el lenguaje abstracto desde el cuerpo, el color y la materia».
Biografía
Aurora Pellizzi (Ciudad de México, 1983) vive y trabaja en la Ciudad de México. Estudió en The Cooper Union School of Art en Nueva York y cursó estudios de Historia del Arte en la New York University. Su práctica artística integra pintura, escultura y textil, incorporando técnicas como el tejido, el teñido natural y el trabajo con fibras para cuestionar las fronteras entre arte, artesanía y diseño. El cuerpo femenino, la materialidad y la memoria cultural son ejes recurrentes en su obra.
Ha expuesto de manera individual y colectiva en México, Estados Unidos y Europa, y su trabajo forma parte de importantes colecciones públicas y privadas. Su obra ha sido presentada en museos, instituciones culturales y galerías internacionales, consolidándola como una figura clave dentro de su generación.
