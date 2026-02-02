Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de TenerifeTiempo en TenerifeAsesinato en TenerifeCadáver localizado en AnagaAgrupaciones Musicales del CarnavalDía de CandelariaÁngel Víctor Torres
instagramlinkedin

Operación de rescate

Un muerto y un herido en el desembarco de una patera en Almería

Los servicios de emergencias han recuperado el cuerpo sin vida de un hombre en una playa de Carboneras, adonde llegó la embarcación con una veintena de adultos y un menor a bordo

La playa de Los Muertos, en una imagen de archivo.

La playa de Los Muertos, en una imagen de archivo. / Shutterstock

EFE

Almería

Un hombre ha fallecido y otro ha resultado herido y evacuado a un centro hospitalario en el desembarco de una patera detectada este lunes en la playa de Los Muertos, en Carboneras (Almería).

Según han informado a EFE fuentes de la investigación, un aviso ha alertado de la presencia de una embarcación rápida frente al litoral de Carboneras minutos antes de las 12:45 horas, lo que ha movilizado a los servicios de emergencias, que han recuperado el cuerpo sin vida de un hombre.

En la intervención también han rescatado a otro hombre que ha sido evacuado a un centro hospitalario con lesiones de consideración y que viajaba en la misma patera junto a una veintena de adultos y un menor, todos en aparente buen estado de salud.

Noticias relacionadas

Durante la jornada se ha alertado de otras embarcaciones en la misma zona del litoral que podrían trasladar a más migrantes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Aemet avisa de un cambio en el tiempo en Tenerife: las rachas de viento podrán alcanzar los 90 kilómetros por hora en el Teide
  2. Trapaseros gana con su Super Bowl la final de murgas adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026
  3. Un hombre asesina a tiros a su madre en Costa del Silencio, en Arona
  4. Cabía el más difícil todavía: manotazo de Bambones en la final de murgas adultas del Carnaval 2026
  5. Hallan en aguas próximas a Anaga el cadáver de una mujer
  6. Esta es la puntuación del 'jurado paralelo' de EL DÍA para la final de Murgas Adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026
  7. Sigue en directo la final del Concurso de Murgas Adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026
  8. El 'jurado paralelo' de El Día le da a Bambones el primer premio en la final de murgas de Santa Cruz de Tenerife

Un muerto y un herido en el desembarco de una patera en Almería

Un muerto y un herido en el desembarco de una patera en Almería

La Policía Nacional avisa a los conductores tinerfeños de la estafa que suplanta a la DGT: puede vaciar las cuentas bancarias

La Policía Nacional avisa a los conductores tinerfeños de la estafa que suplanta a la DGT: puede vaciar las cuentas bancarias

La Laguna contará con siete nuevas guaguas eléctricas tras la aprobación de la compra por parte de TITSA

La Laguna contará con siete nuevas guaguas eléctricas tras la aprobación de la compra por parte de TITSA

El pleno abordará una moción para impulsar un plan de accesibilidad y adecuación del Centro de Interpretación del Barranco del Muerto

El pleno abordará una moción para impulsar un plan de accesibilidad y adecuación del Centro de Interpretación del Barranco del Muerto

La FIFA pretende levantar el veto a Rusia: "Solo ha creado más frustración y odio"

La FIFA pretende levantar el veto a Rusia: "Solo ha creado más frustración y odio"

La Laguna destina 507.000 euros al Centro de Día Acaymo y refuerza la atención integral a los mayores

La Laguna destina 507.000 euros al Centro de Día Acaymo y refuerza la atención integral a los mayores

La Laguna celebra este martes el primer pleno del año del Consejo de las Mujeres del municipio

La Laguna celebra este martes el primer pleno del año del Consejo de las Mujeres del municipio
Tracking Pixel Contents