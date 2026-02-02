Un maestro y una ‘profe’ de las Islas, mejores docentes del país

El docente canario Ricardo Acosta Alonso, del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) La Vega, en Icod de los Vinos, ha sido galardonado con el Premio Educa Abanca al Mejor Docente de España 2025 en la categoría de Educación Primaria, dentro de la novena edición de estos reconocimientos de ámbito estatal, en una ceremonia celebrada en La Coruña el pasado sábado.

El maestro tinerfeño no es la única representación que el Archipiélago tiene en el podio. La profesora de la Universidad de La Laguna (ULL) Paula Hernández Dionis también fue distinguida en la misma ceremonia, pero en la categoría de Universidades. En concreto, ejerce su cargo en el área de Didáctica de la Expresión Musical. El talento docente de Canarias en esta edición de los Premios Educa Abanca firma, por tanto, un doblete.

Acosta Alonso, por su lado, fue seleccionado entre los finalistas de su categoría procedentes de distintos puntos del país, en un certamen que reconoce la excelencia, la vocación y el compromiso del profesorado en las diferentes etapas educativas.

Estos reconocimientos destacan y premian el trabajo diario del profesorado canario, su capacidad para innovar en el aula y su papel fundamental en el acompañamiento del alumnado, reforzando el talento de los docentes del Archipiélago a nivel nacional.

En esta edición, la Gala de los IX Premios Educa Abanca también distinguió a Mari Carmen Sáez Moreno, profesora en el CEIP Cristo del Valle (Fuentealbilla) en la categoría de Educación Infantil; a Fina Paulos Lareo, profesora del IES Maximino Romero de Lema (Baio-Zas), en el apartado de Educación Secundaria; a Óscar Manuel Rey Calo, docente en el IES Maximino Romero de Lema (Baio-Zas), reconocido en la categoría de Formación Profesional; y a Mireia Portero Aylagas, docente en los centros Innovación y Desarrollo Docente (San Cugat del Vallés), que se alzó con el premio en la categoría de Educación No Formal.

Además de las citadas categorías, la Mención Honorífica reconoció la trayectoria docente de Jose Luis Marín Carbonell, fallecido en la tragedia de la DANA del mes de octubre de 2024 y fundador de los Colegios siglo XXI de Valencia.