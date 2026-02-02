La AEMET emite un aviso especial por "lluvias intensas y extraordinariamente persistentes" en el sur y oeste peninsular

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido un aviso especial por "lluvias intensas y extraordinariamente persistentes". Según afirma la entidad, entre el miércoles y el jueves se esperan chubascos de gran intensidad en varios puntos del sur y oeste peninsular, sobre todo en Andalucía. El fenómeno, provocado por la llegada de la borrasca Leonardo, dejará lluvias extremadamente intensas en Cádiz y Málaga. Y dado que en estos puntos hace días que llueve con intensidad, los pronósticos apuntan que "las nuevas lluvias podrían provocar crecidas e inundaciones repentinas". Ya se ha activado un aviso rojo en la zona, concretamente en la región de Grazalema (Cádiz), ante el riesgo de acumulaciones de hasta 140 litros en 12 horas y hasta 200 en una sola jornada. Las autoridades piden extremar precauciones ante el peligro que puede suponer este episodio.

Los modelos indican que a partir del miércoles se producirá la llegada de la borrasca Leonardo, que irrumpirá desde el Atlántico y se mantendrá sobre la Península hasta como mínimo el fin de semana. Los meteorólogos afirman que la circulación del flanco meridional de este frente arrastrará al tercio sur peninsular una masa de aire de origen tropical que, a su vez, destaca por un contenido de agua precipitable muy alto y anómalo para esta época del año. Todo apunta a que este fenómeno derive en "precipitaciones localmente fuertes y extraordinariamente persistentes en puntos de Andalucía", donde las condiciones de saturación del suelo ya son elevadas y, por lo tanto, hay elevado riesgo de crecidas de los cauces, inundacione repentinas y deslizamientos de tierra. Durante este episodio también se esperan fuertes rachas de viento y temporal marítimo generalizado que podría ocasionar caídas de ramas o árboles, así como daños en bienes e infraestructuras.

El miércoles será el día de mayor adversidad del episodio. Para entonces, los pronósticos prevén la llegada de una masa de aire templada y húmeda junto con los primeros sistemas frontales asociados a Leonardo, que se caracterizarán por su gran extensión espacial y su potencial para causar precipitaciones intensas y muy persistentes en el tercio sur peninsular. "El frente que afectarán a Grazalema, a la serranía de Ronda y al entorno del Estrecho serán de especial relevancia, pudiéndose superar localmente los 200 250 mm en 24 horas. En otros puntos de realce orográfico de las Béticas las acumulaciones también serán importantes, alcanzándose los 100 mm a lo largo del día, con mayor probabilidad a barlovento de la sierra de Cazorla y de sierra Nevada", afirman desde AEMET.

Temporal y nevadas

Durante el miércoles se espera que las precipitaciones se extiendan con intensidades moderadas al resto de la Península y Baleares. Durante esta jornada también se esperan nevadas en los principales sistemas montañosos, al norte y este de Castilla y León a partir de cotas de 800 metros. Todo apunta a que la jornada estará marcada por el fuertes rachas de viento, que podrían alcanzar hasta los 100 km/h en el área del Estrecho. El temporal marítimo será especialmente acusado en Alborán, con un poniente muy intenso que dará lugar a alturas de ola significativa entre 4 y 5 m.

Las precipitaciones generalizadas persistirán durante la primera mitad del jueves en buena parte de la Península Ibérica. Para esta jornada todo apunta a que las zonas más golpeadas por la borrasca Leonardo serán la vertiente atlántica gallega y al sur del sistema Central occidental, donde se podrían superar los 80 mm en 12 horas. Cantidades similares se alcanzarán en puntos de las Béticas que ya habrían recibido mucha precipitación durante la jornada previa, con posibilidad de que a lo largo de ambos días se recojan localmente 400 mm. Además, el frente frío asociado a Leonardo recorrerá el oeste y sur peninsular, dando lugar a su paso a chubascos fuertes, más probables en puntos de Extremadura, el oeste de Castilla La Mancha y Andalucía.