Muebles Hernández eleva el estándar en pavimentos

Muebles Hernández afronta 2026 reforzando su posición como empresa mayorista líder del sector del mueble en Tenerife y como uno de los grandes referentes del equipamiento integral del hogar en Canarias. Con más de medio siglo de trayectoria, esta firma familiar con sede en La Laguna ha sabido combinar tradición, evolución y visión empresarial, manteniendo intactos los valores que la han convertido en un socio de confianza para profesionales, empresas y particulares de todo el Archipiélago.

Fundada por Antonio Hernández Gutiérrez, Muebles Hernández representa hoy el ejemplo de una empresa de segunda generación que ha sabido crecer sin perder su esencia. Bajo la dirección de su hijo, Antonio Hernández Salinas, la compañía ha consolidado un modelo de negocio sólido, basado en la cercanía al cliente, la calidad del producto y una clara orientación al servicio profesional.

Desde sus instalaciones en La Laguna, Muebles Hernández opera como distribuidor mayorista de mobiliario, pero también como un centro integral de soluciones gracias a su propia carpintería, ubicada en la misma nave. Esta infraestructura permite al equipo diseñar y fabricar cocinas y muebles a medida, adaptándose con precisión a cada espacio y a cada cliente. Un valor añadido que refuerza su papel como proveedor estratégico para interioristas, instaladores, promotores y empresas del sector contract.

El próximo 4 de febrero marcará un nuevo hito en la trayectoria de la empresa con la llegada a Tenerife de Vettonia Vinyl Flooring, una prestigiosa marca europea especializada en soluciones de pavimentos y revestimientos vinílicos de altas prestaciones. Muebles Hernández ha sido elegida como distribuidora oficial de esta firma polaca, una alianza que refuerza su catálogo y amplía de forma notable su oferta en un segmento en plena expansión.

La presentación oficial tendrá lugar ese mismo día en las instalaciones de Muebles Hernández, en un evento dirigido especialmente a instaladores y profesionales del sector. Durante la jornada se realizará una inducción técnica en la que se explicará el funcionamiento del producto, sus aplicaciones y ventajas, al tiempo que se dará a conocer la amplia gama de soluciones que Vettonia Vinyl Flooring incorpora al mercado canario. Desde esa fecha, la mercancía estará disponible físicamente en la nave, garantizando suministro inmediato y una respuesta ágil a la demanda.

Vettonia Vinyl Flooring destaca por su especialización en losetas vinílicas SPC tanto para suelos como para paredes, así como en tarimas flotantes que combinan resistencia, diseño y facilidad de instalación. Se trata de un producto pensado para responder a las exigencias actuales del sector, con una relación calidad-precio altamente competitiva que lo ha posicionado como una referencia en mercados internacionales. A partir de ahora, su distribución abarcará todas las islas, atendiendo a particulares, profesionales y empresas, con un stand exclusivo de la marca instalado en la sede de Muebles Hernández, donde se podrá consultar el catálogo completo y conocer de primera mano los materiales.

Calidad y variedad

La calidad y la variedad han sido siempre los pilares del crecimiento de Muebles Hernández. Cada pieza de mobiliario que forma parte de su catálogo responde a los más altos estándares, fruto de una cuidada selección de proveedores nacionales e internacionales. Desde propuestas clásicas hasta las últimas tendencias en diseño, la empresa ofrece soluciones capaces de transformar cualquier espacio en un entorno funcional, estético y duradero.

La llegada de Vettonia Vinyl Flooring amplía su oferta y reafirma su vocación de seguir siendo el lugar donde profesionales y clientes encuentran el mobiliario y los materiales necesarios para convertir cada proyecto en una realidad a la altura de sus expectativas.

Toda la información sobre esta nueva etapa puede seguirse a través del perfil oficial de la marca Vettonia en Canarias, @vettoniatenerife, disponible tanto en Instagram como en TikTok, así como en la dirección comercial. Para cualquier consulta o ampliación de información, profesionales y clientes pueden dirigirse al teléfono 922 25 16 70.

Además, es posible acceder a información detallada sobre productos, servicios y catálogo en las páginas web muebleshernandez.com y vettoniaflooring.com, donde se recoge al completo la propuesta de Muebles Hernández y Vettonia Vinyl Flooring.