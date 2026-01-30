El aviso de la Policía Nacional a los tinerfeños: así funciona la estafa `voice hacking´ que buscan conseguir los datos bancarios

La Policía Nacional se ha encargado de alertar a los ciudadanos a través de un video publicado en su cuenta de X sobre el nuevo fraude con el que los estafadores simulan ser personas cercanas a la víctima para manipularla emocionalmente.

Se trata del `voice hacking´, un fraude que utiliza la inteligencia artificial para clonar la voz de familiares o personas cercanas con el objetivo de conseguir datos bancarios o personales. Los ciberdelincuentes reproducen réplicas perfectas de la voz de alguien conocido, para lograr engañar a la víctima. Con diez segundo de audio, los estafadores consiguen una copia prácticamente idéntica gracias a redes sociales, notas de voz o grabaciones.

Así engañan a las víctimas

Los estafadores suelen enviar audios alarmantes, por ejemplo simulando la voz de un hijo, pareja o amigo pidiendo ayuda urgente, mensajes alarmantes que buscan generar pánico a los destinatarios.

Con la voz clonada, la víctima cree estar hablando con alguien real y ante la urgencia actúa sin pensar. En muchos casos, se solicitan transferencias inmediatas o datos bancarios.

Por qué es tan peligrosa esta estafa

Este fraude es muy peligroso y fácil de reclutar víctimas por los siguientes motivos:

La voz clonada suena totalmente real.

suena totalmente real. Se aprovechan de la confianza y vínculos afectivos.

Puede ocurrir en cualquier momento y mediante cualquier plataforma de mensajería : WhatsApp, Telegram, llamadas o redes sociales.

: WhatsApp, Telegram, llamadas o redes sociales. Es difícil detectarla si no se conoce su existencia.

Desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) alerta de que esta técnica se están empezando a utilizar de manera habitual y puede tener consecuencias económicas y psicológicas muy graves para las víctimas que caigan en la trampa.

Cómo protegerse del `voice hacking´

Tanto la Policía Nacional como el INCIBE recomiendan seguir las medidas de seguridad par protegerse antes este nuevo fraude. En primer lugar, siempre hay que desconfiar de audios alarmantes aunque la voz suene idéntica nunca se debe actuar de inmediato, una buena opción es realzar una videollamada o contactar con terceras personas cercanas para comprobar si la solicitud es real. También es útil pactar una palabra clave familiar, solo deben conocerla los miembros de la unidad familiar y servirá para comprobar si el hecho es real o no.

Por otro lado, cuanto más contenido de tu voz haya en Internet es más fácil clonarla, por lo que debes evitar subir audios innecesarios a las redes sociales. Desconfía siempre de los mensajes que soliciten dinero con urgencia, ningún familiar te va a pedir datos sensibles por un mensaje o llamada.

Por último, siempre debes alertar a la Policía Nacional, Guardia Civil o a la línea de Ayuda de Ciberseguridad de INCIBE (017) para informarles de que has sido o crees que estás siendo víctima de una estafa. De esta manera, ellos podrán poner en marcha una campaña de vigilancia, alertar a todos los ciudadanos e intentar reducir al máximo este tipo de timos.