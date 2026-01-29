Tenerife despega con su "ambiciosa" estrategia aeroespacial: más de 500 empleos y formaciones especializadas para retener el talento

Tenerife se posiciona en el punto de mira internacional con su nueva estrategia aeroespacial. Una iniciativa del Cabildo de Tenerife que, bajo el nombre Tenerife Space Horizon, pretende posicionar a la Isla como hub de referencia en el Atlántico —que no es otra cosa que un centro clave para el talento, la innovación y las empresas del sector—. Con una inversión de 79 millones de euros, el proyecto tiene por objetivos concretos la creación de más de 500 nuevos puestos de trabajo y la retención del talento a través de formaciones especializadas, entre otros. Se trata, por tanto, de la estrategia aeroespacial "más ambiciosa" impulsada hasta ahora en Canarias. Al menos así la calificó esta mañana la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, durante la presentación del proyecto en el TEA Tenerife Espacio de las Artes.

La estrategia también aspira a diversificar el motor económico de las islas para no depender de otros modelos tradicionales como, por ejemplo, el turismo. Y despegar así este tipo de industria en el Archipiélago. "Tenemos una oportunidad histórica para dar un salto cualitativo en nuestro modelo de desarrollo y tenemos las condiciones ideales para liderar este ámbito desde Canarias hacia el mundo", señaló Dávila.

Aportación del 1% al PIB

Por su parte, el consejero de Innovación, Juan José Martínez, explicó que la gran apuesta de este proyecto es que el sector aeroespacial logre aportar en diez años un 1% al Producto de Interior Bruto (PIB) insular. "Estamos hablando de una inversión de casi 80 millones de euros para crear infraestructuras —como la constelación de satélites o el telepuerto que abarca el programa—, retener talento y potenciar un sector que va a crecer exponencialmente en los próximos años y que va a generar beneficios", agregó.

