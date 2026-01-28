Vino y estrellas, el viaje de los fogones tinerfeños a la capital

Los vinos con aromas tinerfeños se convirtieron ayer en protagonistas de la segunda jornada de Madrid Fusión. El considerado congreso gastronómico más importante del mundo mantiene la mirada fija en el sector gastronómico de Canarias y lo hace gracias a las numerosas propuestas con las que las islas participantes –Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura– desembarcaron en la capital. La intervención del chef con una estrella Michelin Jesús Camacho, del restaurante Donaire (GF Victoria), y la cata de vinos de Tenerife en el Auditorio del Vino fueron dos de las actividades centrales del segundo día de feria, en la que Tenerife se ha hecho notar con un stand de 400 metros cuadrados, con cuatro espacios diferenciados y más de 60 actividades programadas.

Con su rompedor discurso gastronómico, el chef y pastelero Jesús Camacho llenó el Auditorio Principal del congreso con sus recetas insólitas, que tratan el mundo salado con la sensibilidad y las técnicas del mundo dulce. Por otro lado, en el Auditorio del Vino tuvo lugar la sesión Island Wine Summit, una presentación del congreso dedicado a los vinos de Islas que tendrá lugar en Tenerife este año. Para presentarlo, Fernando Mora MW y el sumiller Bernat Voraviu (Alkimia, Barcelona) dirigieron una cata con vinos isleños como Vera de la Fuente Vijariego (tinto), Tempus Candela (blanco), Envínate Taganan (tinto) o Artífice Listán Blanco Llanito Perera.

Una de las numerosas catas de vino de Tenerife que se vivieron ayer en Madrid Fusión. | EL DÍA

Además, a lo largo del día se sucedieron los talleres de gofio, cacao, mojos, carne de cabra, cervezas artesanas y de pulpo, entre otros, con otras catas como la de vinos históricos y el vanguardista maridaje NoLo de Víctor Suárez, de Haydée. La zona interactiva contó con la participación de David Alejandro Guevara, chef del restaurante La Casona del Vino en Candelaria; Alberto Margallo, chef del restaurante San Sebastián 57 de la capital chicharrera; y Pedro Nel, chef del restaurante Etéreo by Pedro Nel, también en Santa Cruz de Tenerife. Se encargaron de presentar una propuesta compuesta por cazuela de pescado local, tamal de salema con tubérculos y vegetales, escabeche licuado de zanahoria, tiradito de medregal con manga y cilantro y plátano de Canarias, maridada con vinos del Valle de Güímar.

En la zona restaurante, bajo el título La dieta atlántica, una herencia de sabiduría, participaron Jesús Camacho, chef del restaurante Donaire; Henrique Soá Pessoa, chef del restaurante Henrique Soá Pessoa de Lisboa; el asesor gastronómico Juan Carlos Clemente y el profesor del IES María Pérez Trujillo Luis Barrientos. Propusieron un menú que incluyó pan de trigo barbilla con mantequilla de cabra, pescado azul, tomate y cilantro, jarea frescal de vieja con aguacate y berros, bocado de queso y cebolla con picada de almendras, guiso de col con medregal, costilla de cabra, batata y pimienta, chocopig y pella mooncake, acompañado por vinos de Abona y Tacoronte Acentejo.

El chef de Aqua de Santiago del Teide y el pastelero Pedro Rodríguez Dios Postres conquistaron la zona de catas con la propuesta Costa y tradición, que incluyó elaboraciones como sardina curada sobre brioche a la mantequilla con tomate picante, mayonesa de piquillo y pico de gallo; saam de cochino negro con chutney de piña tropical, mermelada de pimienta palmera y ketchup ahumado; salpicón de cefalópodos con perlas de vinagre macho; y flan de nata y rapadura con vino dulce, armonizados con vinos de Ycoden Daute Isora.

Así, la presencia de los vinos de Tenerife creció de manera significativa en Madrid Fusión 2026. A las catas y a la presencia constante de los caldos en todas las acciones del stand de Tenerife se sumó el túnel del vino, una gran cata conducida por cinco expertos en vinos de la Isla y una ponencia en el Auditorio de la Wine Edition. El consejero de Sector Primario del Cabildo de Tenerife, Valentín González, resaltó que «Tenerife acude a Madrid Fusión con la fuerza de sus seis denominaciones de origen, más de 106 referencias distintas de vinos y alrededor de 450 botellas destinadas a catas, almuerzos profesionales y actividades especializadas».

También el consejero de Turismo del Cabildo, Lope Afonso, destacó que el «trinomio sector primario-gastronomía y turismo es un gran catalizador de oportunidades de empleo, de desarrollo local y de diferenciación de destinos turísticos. La amplia variedad y calidad de nuestros productos locales, el territorio y los paisajes de la Isla, los profesionales de la cadena de valor de la gastronomía y el liderazgo de Tenerife como destino turístico son, entre otros, los pilares en los que se sustenta la gastronomía isleña y su repercusión en los sectores primario y turístico, presentes Madrid Fusión».