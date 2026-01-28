La ULL refuerza la formación continua con microcredenciales

La Universidad de La Laguna ha puesto en marcha un nuevo modelo formativo orientado a responder a los retos actuales del mercado laboral y a las necesidades de aprendizaje de la ciudadanía: las microcredenciales universitarias. Se trata de programas de formación breves, flexibles y con certificación universitaria oficial, concebidos para facilitar la adquisición y actualización de competencias en un contexto marcado por la transformación digital, los cambios en los perfiles profesionales y la necesidad de aprender a lo largo de toda la vida.

Antes de finalizar 2025, la institución había aprobado más de setenta microcredenciales universitarias, algunas ya impartidas o en curso y otras que comenzarán a desarrollarse a lo largo de 2026. Todas ellas comparten un objetivo común: mejorar las competencias profesionales de personas que ya están en el mercado laboral, se encuentran en búsqueda activa de empleo o necesitan reciclar conocimientos sin asumir compromisos formativos de larga duración.

Un modelo europeo con acento canario

Las microcredenciales responden a una apuesta estratégica impulsada por la Unión Europea para reforzar el aprendizaje permanente. No obstante, la Universidad de La Laguna ha querido que este modelo tenga un marcado acento canario. Por ello, la oferta formativa nace del diálogo constante con empresas, colegios profesionales, administraciones públicas y entidades sociales del archipiélago.

No es la universidad la que impone su catálogo, sino la propia sociedad canaria la que plantea sus necesidades de recualificación y actualización profesional. A partir de ese intercambio, la universidad pública aporta planificación académica, rigor metodológico y garantía de calidad, reforzando su papel como agente activo de desarrollo social y económico.

Formación breve, flexible y aplicable

El rasgo más distintivo de las microcredenciales universitarias es su brevedad. Con una carga inferior a 15 créditos ECTS, estos programas permiten adquirir competencias muy concretas y directamente aplicables al entorno profesional. Su diseño modular facilita que cada persona pueda construir su propio itinerario formativo, acumulando distintas microcredenciales a lo largo del tiempo y al ritmo que decida.

Un instante de la mesa redonda del acto de presentación de microcredenciales celebrado en septiembre de 2025 en el Hotel Mencey, con Sara Mateos, a la izquierda, Daniela Postiglione, al centro, y Manuel Pestano. / El Día

Las microcredenciales pueden impartirse en modalidad presencial, semipresencial u online y combinan contenidos teóricos con actividades prácticas, talleres aplicados y metodologías activas. En muchos casos, los equipos docentes integran profesorado universitario y profesionales externos con experiencia contrastada, lo que refuerza la conexión con la realidad laboral y las demandas del tejido productivo.

Un modelo inclusivo y abierto

Uno de los grandes valores de este modelo es su carácter inclusivo. Las microcredenciales permiten acceder a formación universitaria también a personas sin titulación previa, siempre que acrediten experiencia profesional equivalente. De este modo, la universidad amplía su función social y abre nuevas oportunidades de acceso al conocimiento, contribuyendo a la igualdad de oportunidades y al ascenso profesional.

Estas enseñanzas cuentan además con certificación oficial de la Universidad de La Laguna y se emiten como Credenciales Digitales Europeas, alineadas con el Espacio Europeo de Educación Superior e integrables en Europass. Esto garantiza su verificación, portabilidad y reconocimiento a nivel europeo, reforzando el perfil profesional de quienes las cursan y facilitando su incorporación al currículum y a los procesos de selección y promoción laboral.

Inversión en capital humano para Canarias

Gracias a la financiación del Plan Microcreds, vinculada a los fondos europeos Next Generation EU, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la Universidad de La Laguna invertirá 1,9 millones de euros en la emisión de más de 2.000 microcredenciales universitarias. El objetivo es acreditar las competencias profesionales de al menos 2.246 personas, en una apuesta directa por el empleo, la competitividad y el desarrollo del capital humano en Canarias.

Las temáticas ya en marcha -que abarcan desde transformación digital, inteligencia artificial o ciberseguridad hasta salud, educación, deporte, sostenibilidad o sectores estratégicos como el turismo, el transporte o la industria alimentaria- reflejan la diversidad y el potencial de la economía canaria. La oferta se concibe como un catálogo dinámico, en continua ampliación para adaptarse a nuevas demandas sociales y productivas.

Colaboración y transferencia de conocimiento

Las microcredenciales universitarias refuerzan también el vínculo entre la universidad y el tejido empresarial e institucional. La Universidad de La Laguna promueve un modelo de colaboración estratégica que permite a empresas y organizaciones participar en el diseño y desarrollo de los programas formativos, incorporando contenidos alineados con sus retos reales.

Este enfoque favorece la transferencia de conocimiento, la actualización del talento y la capacitación de equipos profesionales, consolidando el papel de la universidad pública como motor de desarrollo social y económico.

Lejos de ser una tendencia pasajera, las microcredenciales representan una nueva forma de entender el compromiso social de la universidad: escuchar, adaptarse y transferir conocimiento útil a la ciudadanía, con la mirada puesta en el futuro de Canarias.