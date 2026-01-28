Hospiten subraya la importancia de un tratamiento precoz de las varices para evitar futuras complicaciones

Hospiten alerta de la importancia de tratar las varices, ya que no solo son un problema estético, sino que también pueden tener consecuencias para la salud. El Servicio de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular de Hospiten en Tenerife y Lanzarote apunta que muchas personas consideran las varices un problema estético. Sin embargo, pueden ser la manifestación de una enfermedad venosa crónica y una patología frecuente que puede progresar en el tiempo.

Las varices en sus fases iniciales suelen no producir síntomas importantes, pero si no se controlan de forma adecuada, pueden provocar molestias persistentes y complicaciones que afecten a la calidad de vida de las personas. Por este motivo, los especialistas recomiendan no normalizar los síntomas y consultar cuando aparecen señales de alerta.

El Dr. Octavio de la Torre afirma que el dolor, la pesadez, la inflamación o cambios en la piel pueden ser señales que conviene valorar por si se trata de una enfermedad venosa. “Las varices reflejan un mal funcionamiento del sistema venoso, aunque al principio pueden no causar molestias, forman parte de una enfermedad crónica que puede evolucionar. Su detección y valoración de forma precoz permite evitar la progresión y mejorar tanto los síntomas como la salud venosa a largo plazo”, explica el especialista.

Factores de riesgo

Los especialistas recomiendan que una revisión ocasional en personas sin síntomas puede ser suficiente. No obstante, si existen factores de riesgo, antecedentes familiares o molestias, es considerable realizar controles periódicos, dependiendo de las indicaciones sanitarias.

Por su parte, el Dr. Juan Carlos Moy apunta que “las varices son más frecuentes en personas con antecedentes familiares, durante el embarazo, en quienes trabajan muchas horas de pie o sentados, en casos de obesidad o sobrepeso, sedentarismo y en determinadas situaciones hormonales”.

Recomendaciones para prevenirlas o retrasarlas

Algunos hábitos que permiten prevenir y retrasarlas son los siguientes: mantener un peso adecuado, realizar actividad física de forma regular, sobre todo caminar o nadar, evitar la misma posición durante mucho tiempo y la utilización de medias compresoras cuando lo indique el especialista.

El Dr. de la Torre apunta que “si la enfermedad avanza, puede aparecer dolor, pesadez y cansancio persistente en las piernas, hinchazón o edemas, cambios en la piel como oscurecimiento o endurecimiento, úlceras venosas en fases más avanzadas y tromboflebitis superficial, que es la inflamación y trombosis de una vena superficial”.

Sin embargo, es importante aclarar que el riesgo de trombosis venosa profunda en personas con varices no complicadas es bajo y similar al de la población general, aunque cada caso debe valorarse de forma individual.

Por su parte, Juan Carlos Moy destaca que muchas varices pueden no doler en fases iniciales, pero eso no significa que no estén progresando, una valoración precoz permite anticiparse a posibles complicaciones. De igual forma, considera que el ejercicio ayuda a mejorar la circulación venosa, puesto que favorecen el retorno venoso y alivian los síntomas.

Hospiten reafirma la importancia de una valoración médica para tratar las varices en síntomas iniciales, ya que pueden prevenir futuras complicaciones que empeoren la calidad de la vida de los pacientes.