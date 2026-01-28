El cáncer de pulmón supera por primera vez al cáncer de mama como causante de más muertes en mujeres

Si se habla de mortalidad por cáncer a nivel mundial, al igual que la incidencia, se espera un incremento en los próximos años que puede llegar a más de 18,3 millones de defunciones en 2050, según el informe 'Las cifras del cáncer en España 2026', elaborado por la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN). En España, en concreto se estima que pasará de 115.000 en 2022 a más de 180.000 en 2050.

En España, el INE ha publicado los datos de mortalidad del año 2024 con 436.118 defunciones, cifras similares a las del año anterior. Por primera vez, los tumores se posicionan como primera causa de muerte en España, con 115.578 muertes, situándose por delante de las enfermedades del sistema circulatorio con 113.620 fallecimientos. Se confirma la tendencia observada en los últimos años con un ascenso progresivo del número de muertes por cáncer, que ha duplicado los valores desde 1980, y un descenso paulatino de las muertes por enfermedades del sistema circulatorio.

En los hombres, los tumores han seguido siendo la principal causa de mortalidad en España en 2024 (67.790), por delante de las enfermedades cardiovasculares (54.257) y respiratorias (26.760). Sin embargo, en las mujeres, las enfermedades cardiovasculares se mantienen como la principal causa de mortalidad (59.363), seguidas de los tumores (47.788) y las enfermedades respiratorias (23.372).

Entre los fallecimientos por tumores, las causas más frecuentes en España en 2024, como en años anteriores, se encuentran los cánceres de pulmón, colon, páncreas, mama y próstata. Entre los fallecimientos por tumor en hombres en España en 2024, de nuevo el cáncer de pulmón fue con diferencia el responsable de un mayor número de muertes (16.606), seguido por los cánceres de próstata (5.967), colon (5.913), páncreas (4.302), tumores hepáticos y de vías biliares (3.655), y vejiga urinaria (3.386). En las mujeres, el cáncer de pulmón (6.691) supera por primera vez al cáncer de mama (6.563) como tumor responsable de una mayor mortalidad, seguidos, a mayor distancia, por los de colon (4.538) y páncreas (4.090).

"Los avances conseguidos hacen que el pronóstico limitado que tenían la mayoría de los pacientes con cáncer hace cinco décadas se haya revertido, y actualmente tengan una supervivencia más prolongada y con calidad de vida", explica el presidente de SEOM, el doctor Javier de Castro, quien subraya que "el objetivo actual no es sólo vivir más, sino mejor, con menos toxicidad, más atención a los efectos a largo plazo y más apoyo a los supervivientes. La prevención, el diagnóstico precoz y la investigación siguen siendo claves para reducir la mortalidad por cáncer".

Junto al informe de 2026, SEOM ha puesto en marcha, coincidiendo con su 50.º aniversario, la campaña '50 años cambiando el significado del cáncer' con el lanzamiento de un vídeo donde, a través de testimonios de pacientes, se muestra cómo, gracias a la investigación, se ha mejorado la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes con cáncer.