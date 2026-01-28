Canarias encarará una nueva jornada con olas de hasta cinco metros de altura

Un temporal marítimo derivado de la borrasca Kristin, que desde hoy atraviesa la Península provocando múltiples incidencias, amenaza ahora las costas de Canarias por fuerte oleaje. Por la mañana se pudieron ver los primeros coletazos de la borrasca en algunas zonas del Archipiélago como, por ejemplo, el municipio de Garachico, donde se procedió incluso al cierre de la Avenida Marítima por el mal estado de la mar. Y mañana la situación será similar. Las Islas afrontarán una jornada marcada por olas de hasta cinco metros de altura, pero con pocos cambios en las temperaturas y viento flojo.

Esta es la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que lanzó hoy los primeros avisos amarillos –peligro bajo– por fenómenos costeros en todo el Archipiélago, salvo en la isla de la Gomera y la zona sur de Tenerife y Gran Canaria. El fuerte oleaje se mantendrá, al menos, hasta mañana a última hora. Y a raíz de este anuncio, la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias declaró la situación de alerta por este mismo motivo. El nivel de riesgo se elevó solo a las zonas más afectadas por el empeoramiento del estado del mar. Es decir, las islas de El Hierro, La Palma y La Gomera, así como el litoral norte y oeste de las islas de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. En las costas del este y sureste de Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, por el contrario, se mantiene la situación de prealerta.

Medidas preventivas

Son varias las medidas que se han llevado a cabo en las Islas para evitar las peores consecuencias del temporal. La Policía Local de Garachico, además de cerrar la Avenida Marítima del municipio, por el riesgo que suponía mantenerla abierta por la subida del nivel del mar, también procedió al corte de la carretera de costa que va hacia Los Silos. Tras el cierre, se han habilitado dos vías alternativas provisionales, una en dirección Icod de los Vinos-Buenavista y la otra, en dirección inversa.

Por otro lado, las actividades náuticas o deportivas previstas para estos días deben aplazarse de manera general. El Gobierno insiste a la población en evitar situaciones de riesgo y adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes como el que ocurrió el pasado mes de noviembre en el Puerto de la Cruz, en el que fallecieron tres personas por un golpe de mar. En este sentido, recomienda no situarse en muelles y escolleras, ni permanecer en lugares cercanos al mar para evitar ser golpeados o arrastrados por el oleaje. Además, insiste en no bañarse en playas apartadas o que carezcan de servicios de vigilancia y salvamento.

Previsión para mañana

En concreto, y para la jornada de mañana, se esperan olas de entre cuatro y cinco metros de altura , principalmente por mar de fondo. Por este motivo, el periodo de oleaje será largo, entre 16 y 18 segundos, y afectará con mayor intensidad a las costas abiertas al norte y oeste. En las costas del este y suroeste, en cambio, la altura de las olas no sobrepasarán los dos metros.

Fuerte oleaje en la costa de Tacoronte / Arturo Jiménez

Eso sí, la predicción meteorológica es muy diferente al resto de las regiones de España. Canarias, junto a Navarra, es la única comunidad autónoma exenta de la alerta por nieve, viento y lluvias declarada en el resto de Península por la borrasca Kristin. De hecho, la predicción de la Aemet es de intervalos nubosos, con pocos cambios en las temperaturas y viento flojo del noroeste.

No obstante, la precaución en el mar no debe ser menor. De hecho, Emergencias también advierte de la coincidencia del fuerte oleaje con las pleamares y un coeficiente de mareas medio, que puede agravar el impacto del mar en determinados puntos del litoral. Y la situación será peor que la de hoy, por lo que aconseja a la población tener en cuenta los horarios de este fenómeno. La pleamar de la mañana se espera de 10:20 horas a 10:40 horas. Y la de la noche de 22:45 a 23:10 horas, también según las diferentes localidades.