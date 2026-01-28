En Directo
Minuto a minuto
La borrasca Kristin, en directo: última hora y noticias del temporal que pone en alerta a España
Todas las comunidades autónomas, salvo a Navarra, están en alerta por nieve, lluvia y viento
La nueva borrasca, Kristin, mantiene en alerta por nieve, lluvia y viento a todas las comunidades autónomas, salvo a Navarra, mientras que Almería está en nivel rojo por riesgo extraordinario, por rachas de hasta 130 kilómetros por hora, según las previsiones para este miércoles de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Andalucía roza el millar de incidencias con 21 carreteras cortadas y máxima atención al nivel de los ríos
Andalucía contabiliza hasta las 07.00 horas de este miércoles 28 de enero un total de 934 incidencias, 28 de ellas durante la madrugada, por el temporal de fuerte viento y lluvias que azota la comunidad, y que mantiene cortadas al tráfico 21 carreteras por inundación, hielo o nivel y obliga a realizar un "seguimiento especial" al nivel del cauce de los ríos. Así lo ha anunciado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, en un comunicado tras una reunión con el Comité Asesor del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en el Centro de Coordinación de Emergencias del 112 en Sevilla, constituido como centro de coordinación operativa, que ha permitido constatar que la madrugada ha transcurrido sin incidencias de gravedad. Sanz ha destacado que la jornada de este miércoles se plantea "extremadamente compleja" con un aviso rojo de Aemet por viento en Almería y con todas las provincias bajo alertas por viento que, en el caso de las comarcas de Nevada, Alpujarras y costa en Granada, Cazorla y Segura, capital y Montes en Jaén y Subbética cordobesa va a estar acompañadas de lluvias.
Alerta este miércoles por viento que podría alcanzar los 100 km/h en la Región
El fuerte viento, que ha causado en las últimas 24 horas 169 incidencias, seguirá azotando este miércoles a la Región de Murcia. Gran parte de la comunidad se encuentra este 28 de enero bajo alerta naranja por fuertes rachas que pueden alcanzar los 100 km/h y olas de entre cuatro y seis metros. En concreto, el aviso naranja por viento afecta al Altiplano, el Noroeste y al Valle del Guadalentín, así como a los municipios de Lorca y Águilas, entre las 12.00 y las 21.00 horas. En estas áreas se esperan rachas de hasta 90 kilómetros por hora, con posibilidad de superar de forma puntual los 100. Asimismo, la Aemet ha activado el nivel naranja por fenómenos costeros en todo el litoral de la Región de Murcia desde las 8.00 hasta las 18.00 horas. Se prevé viento del oeste con intensidades de entre 65 y 90 kilómetros por hora, fuerza 8 a 9 en la escala Beaufort, con intervalos ocasionales de fuerza 10, además de oleaje de entre cuatro y seis metros. Mapa de alerta meteorológica en la Región de Murcia, este miércoles. / Aemet Además de estos avisos, permanecerán activos varios avisos de nivel amarillo por viento en distintas comarcas. En el Altiplano, el Noroeste y el Valle del Guadalentín, así como en Lorca y Águilas, se esperan rachas de hasta 70 kilómetros por hora desde las 10.00 horas y hasta la medianoche, ya entrada la jornada del jueves.
Corredor Levante
Sin afectaciones significativas
Corredor Sur
Cortada la circulación en Villar del Río (Córdoba) desde las 9:30 por inundaciones.
Trenes afectados:
-ALV 10005 Cádiz 6:29 Madrid Chamartín: PAT -> Se lleva viajeros a Córdoba y de aquí en PAT de Adamuz vía Villanueva de Córdoba hasta Atocha.
-ALV 10000 Chamartín 15:11 - Cádiz: Atocha a Córdoba en PAT de Adamuz, en Córdoba hasta Cádiz con la rama S/130 que se deja en Córdoba del ALV 1005.
-ALV 10695 y 696 Cádiz-Barcelona y Barcelona Cádiz: ALV 10695 se suprime en Córdoba y Viajeros de continuación hasta Alcázar vía Madrid.
El ALV 10696 se rota en Alcázar. Los viajeros de continuación hasta Córdoba en autobús. De Córdoba a Cádiz en rama S/130 que se queda en Córdoba de ALV 10695.
ALV 291 Badajoz 06:36-MAD CH 11:07 (730013/151v) suprimido en Leganés por acumulación de nieve en MAD CH y Fuencarral.
Viajeros en Cercanías hasta destino
Corredor Norte
LTV de 160 km/h entre Soto del Real y Túnel de Guadarrama y entre Medina y Taboadela.
ALV 4273 Chamartín 7:45 Santander pierde 90 min en cambiador de Valdestillas por acumulación de hielo en rodales.
AVE 4060 Gijón 5:58 Chamartín pierde 65 min en León por problemas en un pamtografo (hizo resets) , por el paso por el cambiador de Vilecha y por dificultades en la operación en el entorno de León (desvío congelado).
Se tienen previsto hacer transbordos al cruce en León para evitar el paso por el cambiador de Vilecha
Corredor Nordeste
Con nieve entre Guadalajara a Calatayud. Se circula a 160 km/h por nieve y por las propias LTV.
Los primeros trenes están acumulando retrasos entre 70-120 minutos y subiendo.
Afectaciones en las líneas del sur
- Cercanias Sevilla problemas CTC y tensión
- Suspendido Bobadilla Algeciras
- Suspendido Jaen Cordoba. Villa del rio vuelve a inundarse
- Extremadura
- Problemas puntuales por vientos en Cabeza de Buey, Plasencia y zafra
Afectaciones centro peninsular
- Susperndido Ponferrada Leon
- Lineas via Avila retrasos
- Suspendido Segovia – Cercedilla
- Suspendido PAT Soria
- Suspendido PAT Siguenza / Zaragoza
Afectaciones de Cercanías en Madrid
- Chamartin
- Líneas del norte
- Suspendido PAT Cotos
El Retiro y otros ocho parques de Madrid cerrarán durante todo el día por condiciones meteorológicas adversas
El Retiro y otros ocho parques singulares e históricos de Madrid cerrarán durante todo el día por condiciones meteorológicas adversas, ha informado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado. La decisión se toma atendiendo a las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Según el último boletín de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para la ciudad de Madrid se esperan rachas de viento de 72 km/h hasta las 18 horas. El cierre afecta también al parque del Capricho, la Rosaleda del parque del Oeste, el Juan Carlos I, Juan Pablo II, la Quinta de Fuente del Berro, la Quinta de los Molinos, la Quinta Torre Arias y el parque Lineal del Manzanares. La reapertura de todas las instalaciones se realizará una vez que se hayan evaluado y actuado sobre los posibles daños en los árboles. El Ayuntamiento de Madrid informará a través de sus canales habituales, incluidos los 22 paneles informativos situados en los accesos de El Retiro.
