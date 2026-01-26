Ferrocarriles
Nueva jornada de caos en el servicio de Rodalies en Cataluña por incidencias en un centro de control de Adif
El percance ha obligado a suspender este lunes la circulación de trenes, pese a que Renfe llegó a anunciar que el problema se había resuelto
EFE
El servicio de Rodalies y Media Distancia de Cataluña vuelve a sufrir una jornada caótica a raíz de las incidencias que afectan esta mañana al centro de control centralizado de Adif, y que repercuten en continuas suspensiones de la circulación de trenes.
Después de suspenderse el servicio de Rodalies hacia las 6.30 horas de esta mañana, apenas media hora después de su recuperación tras un fin de semana paralizado por el problema en el centro de control de Adif, el gestor de infraestructuras y Renfe anunciaban la resolución de la incidencia.
El portavoz de Renfe, Antonio Carmona, informaba posteriormente de que el servicio de Rodalies se reanudaba a las 7.05 horas al resolverse la incidencia técnica en el centro de control centralizado de Adif y que, de esta manera, los trenes habían empezado a circular de nuevo y el servicio se iría recuperando de forma progresiva.
No obstante, apenas 10 minutos después Renfe ha informado de que se ha vuelto a reproducir la incidencia en el centro de control de Adif y que se ha vuelto a suspender la circulación de trenes.
