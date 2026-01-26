Transporte ferroviario
Adif localiza una nueva rotura de vía en Córdoba que obliga a limitar la velocidad
El incidente, localizado a unos 15 kilómetros de la capital, requiere la sustitución de la pieza
Pilar Cobos
El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha localizado una nueva rotura de vía en Córdoba a unos 15 kilómetros de la capital. Según ha confirmado el Ministerio de Transportes este lunes, el incidente ha obligado a establecer una Limitación Temporal de Velocidad (LTV) al paso por ese punto, a la espera de poder sustituir la pieza.
En concreto, la rotura afecta a una contraaguja que ya estaba localizada y asegurada. Estas piezas tienen un gran tamaño, superior a los 50 metros, y deben trasladarse por ferrocarril, por lo que la actuación para reponerla requiere la tramitación de permisos especiales. Además, la intervención solo puede desarrollarse durante las labores de mantenimiento nocturnas.
La incidencia ha sido detectada por el servicio de mantenimiento de Adif. Se da la circunstancia de que este lunes Adif también ha reducido la velocidad máxima a 80 kilómetros por hora en un tramo de la línea Madrid-Barcelona por otra rotura en la vía. En este caso, el siniestro se ha localizado en el entorno de L'Espluga de Francolí, en Tarragona. El ministerio ha indicado que "en ningún caso pone en peligro la circulación".
- El Gobierno canario reducirá al 'mínimo necesario' la Ciudad de la Justicia para desatascar su tramitación
- La Policía Local de La Laguna pone en marcha una campaña de seguridad centrada en vehículos de dos ruedas
- Domingo frío en las alturas de Tenerife: la Aemet no descarta heladas
- Una mujer muerta y cuatro heridos en dos accidentes en las vías de Tenerife
- El guachinche secreto que se esconde en una cueva de Tenerife: así es el lugar al que todos quieren ir porque 'está alejado de la civilización
- Fiesta en el Heliodoro de camino al ascenso
- Mamelones repite en lo más alto del Concurso de Murgas Infantiles del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026
- Dos bañistas, rescatados tras meterse en el mar en plena alerta por oleaje en Tenerife