No se investiga como violencia machista
Detenido un hombre por la muerte "muy violenta" de una mujer en un piso de Lleida
El detenido es un varón de 65 años y la víctima tenía 53
EFE
Los Mossos d'Esquadra han detenido este domingo a un hombre de 65 años por la muerte violenta de una mujer de 53 en un piso de Lleida.
Según ha informado la Policía de la Generalitat en un comunicado, los hechos se han producido en una vivienda situada en la calle Ciutat de Fraga de Lleida.
La División de Investigación Criminal (DIC) de Ponent se ha hecho cargo del caso para esclarecer las causas.
Fuentes cercanas a la investigación han informado a EFE de que no se investiga esta muerte violenta como un posible caso de violencia machista, aunque los investigadores indagan sobre cuál es la relación entre el hombre detenido y la víctima.
Las citadas fuentes, que no concretan cómo ha muerto la mujer, sí indican que se ha tratado de una muerte muy violenta.
Según ha podido saber EFE, ha sido el hombre quien voluntariamente ha acudido a media tarde a la comisaría de los Mossos para comunicar que había matado a una mujer.
Varias dotaciones policiales se han desplazado a la vivienda indicada por el hombre, donde han confirmado la muerte violenta de una mujer, tras lo que se ha procedido a la detención en comisaría del presunto autor.
El hombre, que ha sido detenido esta tarde, se encuentra en estos momentos en las dependencias de la comisaría de los Mossos d'Esquadra de Lleida.
