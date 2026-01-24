Sorteos
Resultados de la Primitiva del sábado 24 de enero de 2026
Consulta la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro, así como el Joker
Redacción
La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva celebrado este sábado 24 de enero de 2026, ha estado formada por los números 3, 20, 24, 31, 45 y 49. El número complementario es el 11 y el reintegro, el 45. Loterías y Apuestas del Estado celebrará el próximo sorteo de la Primitiva el próximo lunes.
En el sorteo del Joker el número elegido ha sido el 6654726, premiado con 1 millón de euros.
¿Cómo jugar a la Primitiva?
Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.
La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.
Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.
- Frío, viento y heladas: la Aemet avisa de un episodio invernal en Tenerife
- La Guardia Civil multa a los conductores tinerfeños por no usar o encender antes de tiempo esta señalización: sanciones de 200 euros
- Los hombres y las mujeres de Mohamed Derbah ante la Audiencia Nacional
- La actuación mágica de Mamelones y las letras de oro de Redoblones, lo mejor de la primera fase de murgas infantiles
- La Laguna proyecta un ‘parking’ en altura con 350 plazas en El Cardonal
- Viajes de época' desde Santa Cruz de Tenerife: comienza la cuenta atrás para que el histórico Correíllo La Palma vuelva a navegar
- Sirven 400 bocadillos al día: el rincón de Tenerife donde está uno de los mejores bocatas de la isla
- Frente común con el Cabildo de Tenerife para erradicar el motocross y el 4x4 en El Púlpito, en La Laguna