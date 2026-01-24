Hospiten Rambla, mejor hospital privado de Canarias en 2025 según el ranking Merco

El Hospital UniversitarioHospiten Rambla ha sido reconocido como el mejor hospital privado de Canarias en 2025, según el Top 100 del Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco), uno de los principales indicadores de reputación sanitaria en España. Asimismo, en el ranking ha entrado el Hospital Universitario Hospiten Bellevue, en el que también está incluido el Hospital Universitario Hospiten Sur.

Este reconocimiento supone un importante respaldo al modelo asistencial de Hospiten, basado en la innovación, la mejora continua y la humanización de la atención sanitaria, así como en la incorporación de tecnología de vanguardia y equipos médicos altamente cualificados.

De igual forma, MD Anderson Cancer Center Madrid - Hospiten mantiene su 15ª posición en el ranking de oncología médica, con la que ya contaba en 2024.

Merco Salud es el monitor de referencia en España para la evaluación de la reputación de los hospitales públicos y privados, que analiza de forma independiente el prestigio y la percepción de calidad del sistema sanitario a partir de la opinión de profesionales sanitarios, directivos, pacientes y otros grupos de interés.

Hospiten reafirma de esta manera su compromiso con la excelencia sanitaria y su trabajo constante, tanto a nivel canario, como nacional e internacional, para ofrecer a las personas los mejores servicios de salud, una atención médica de máxima calidad y una experiencia asistencial centrada en el bienestar y la seguridad del paciente.

Sobre Hospiten

Hospiten es una red sanitaria internacional con más de 55 años de andadura comprometida con la prestación de un servicio de máxima calidad, que cuenta con 20 centros médico-hospitalarios privados en España, República Dominicana, México, Jamaica y Panamá, además de 175 centros médicos ambulatorios, bajo la marca Clinic Assist. Fundada por el Dr. Pedro Luis Cobiella. Atiende anualmente a más de tres millones de pacientes de todo el mundo y cuenta con una plantilla de más de 5.000 personas, un cuidado que se reforzará en la Comunidad de Madrid gracias a la construcción de un hospital general universitario en Boadilla del Monte, que prevé la finalización de sus obras en 2026.

MD Anderson Cancer Center Madrid - Hospiten, es filial del prestigioso MD Anderson Cancer Center de Houston (Texas, EE.UU.). Con más de veinte años de historia en nuestro país, en la actualidad MD Anderson Madrid - Hospiten dispone de una Unidad de Ensayos Clínicos Fase I, más de 150 especialistas médicos formados en oncología, un total de 87 camas de hospitalización y un equipamiento tecnológico de última generación para el diagnóstico y tratamiento de los diferentes tipos de cáncer.