Cuidar al profesorado para sostener la educación

La celebración del Día Internacional de la Educación es una invitación a reflexionar sobre los resultados del sistema educativo, pero también sobre las condiciones en las que trabajan quienes lo sostienen cada día. En los últimos años, multitud de informes nacionales e internacionales han venido señalando una realidad que el profesorado conoce bien y que ANPE, el sindicato mayoritario del personal docente en Canarias y en España, lleva tiempo advirtiendo: el aumento del malestar docente y la sensación de desprotección profesional.

Los datos del último informe TALIS muestran que el porcentaje de profesorado que declara sufrir niveles elevados de estrés ha crecido en nuestro país a un ritmo muy superior al de la mayoría de países de nuestro entorno. Los dos principales factores alegados son, por un lado, tener demasiado trabajo administrativo y, por otro, corregir y poner notas.

Para ANPE Canarias, esto no es casual. La creciente cantidad de informes, protocolos, gestiones informáticas y labores administrativas hace que el profesorado consuma cada vez más tiempo en tareas de tipo burocrático, en detrimento del trabajo pedagógico y del acompañamiento al alumnado. Es una percepción generalizada en los claustros de los centros educativos.

ANPE denuncia que uno de los aspectos que más está lastrando el sistema educativo es lo que se ha venido a llamar burocracia defensiva. El profesorado dedica una parte significativa de su jornada a cumplimentar informes y documentos que no tienen realmente un fin de mejora educativa, pero que le sirven de salvaguarda ante posibles reclamaciones. El docente se ve forzado a estar siempre alerta por el temor a que cualquier decisión académica sea puesta en cuestión y recurrida.

Esta fiscalización constante de la labor del profesorado ha transformado su relación con la sociedad. La confianza que tradicionalmente presidía el vínculo entre escuela y hogar se ha visto erosionada por una dinámica de cuestionamiento hacia la figura del docente. ANPE pone sobre la mesa una paradoja dolorosa: se exige al docente que eduque en valores y mantenga el clima de convivencia, pero se le desautoriza cuando intenta aplicar medidas para hacerlo.

En este contexto, el principal sindicato docente advierte de que el profesorado se siente huérfano de apoyo y protección. Muchos profesionales sienten que existe presunción de culpabilidad hacia ellos. Ante una queja, una denuncia o una reclamación de notas, se tiende a poner la carga de la prueba sobre el docente, exigiéndole una justificación exhaustiva de su actuación. Esta falta de respaldo mina la autoridad pedagógica y amenaza con generar indefensión aprendida: el docente se puede sentir tentado a evitar el conflicto, abrir la mano en las notas o no reportar determinadas faltas de disciplina para evitar el calvario burocrático y el juicio paralelo que le supondría actuar de otra manera, lo que, en última instancia, degrada la calidad de la enseñanza.

El mensaje de ANPE Canarias en este Día de la Educación es de responsabilidad institucional. La calidad del sistema público depende en gran medida del bienestar y la motivación de sus recursos humanos. Si no se cuida la salud mental y la autoridad profesional de quienes están en primera línea de las aulas, el sistema se resiente.

Para ANPE, dignificar la profesión docente implica pasar de las palabras a los hechos: menos burocracia, más respeto a la labor docente, y mayor apoyo ante reclamaciones y acusaciones. Solo protegiendo al profesorado se puede garantizar el derecho a una educación de calidad para todo el alumnado.