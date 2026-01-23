La Policía Nacional lo confirma: identifica `el timo del buen empleado´ que está vaciando las cuentas bancarias

Los delincuentes están evolucionando constantemente con nuevos fraudes para engañar a sus víctimas. El timo del buen empleado es una estafa telefónica que puede afectar a diferentes comercios donde las principales víctimas son los trabajadores.

La Policía Nacional se ha encargado de alertar a todos los trabajadores sobre la nueva estafa que llevan a cabo los ciberdelincuentes y qué puede afectar a muchos empleados.

Así funciona la estafa del buen empleado

En engaño se comete a través de vishing, una técnica de estafa a través de llamadas telefónicas. "Te llaman por tu compromiso con la empresa, cuenta con tu buena voluntad y usan la urgencia como trampa", asegura la agente. La víctima recibe una llamada telefónica que en la que se le genera miedo y urgencia para que realice un pago.

"Pero quien llama, no es tu jefe, es un estafador y tú la víctima". Los estafadores insisten en la urgencia del pago y mantienen al trabajador en la llamada, jugando así con sus emociones para que caiga en la trampa.

"Te piden que no se lo digas a nadie, exigen una urgencia desmedida y no te dejan colgar la llamada para que no verifiques por otro medio", explica la Policía Nacional. Sin embargo, el trabajador debe ponerse siempre en contacto con su superior.

Cómo debe actuar el empleado

La Policía Nacional aconseja a las víctimas seguir una pautas:

Mantener la calma : es fundamental para no efectuar el pago, ya que los ciberdelincuentes utilizan el factor emocional para que las víctimas actúen rápido.

: es fundamental para no efectuar el pago, ya que los ciberdelincuentes utilizan el factor emocional para que las víctimas actúen rápido. Verificar la situación : el empleado debe acudir a su jefe para verificar la situación. De esta manera, se asegura que ha sido víctima de un fraude.

: el empleado debe acudir a su jefe para verificar la situación. De esta manera, se asegura que ha sido víctima de un fraude. Denuncia: si has sido víctima debes denunciar.

Además, las víctimas tampoco deben realizar los pagos inmediatos que se solicitan, ya que eso siempre es sinónimo de estafa. Nunca facilitar datos personales ni bancarios e informar al resto de empleados para que estén atentos ante cualquier situación similar.

"Si dudas, llama a la policía", concluye. Así las autoridades podrán comenzar una investigación para poner fin a este tipo de estafas y alertar al resto de ciudadanos.