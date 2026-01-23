Un cuarto de siglo de espíritu ULL: los antiguos alumnos celebran su 25 aniversario

Hace 25 años, un grupo de personas soñó con que la relación con la Universidad de La Laguna (ULL) no terminará el día de la graduación. Ese sueño, que tomó forma en 2001 tras varios intentos fallidos en 1927 y 1933, es hoy la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de La Laguna (Alumni ULL). Una asociación que ha echado raíces y que celebra su primer cuarto de siglo reafirmando su papel como puente entre la universidad, sus egresados y la sociedad canaria.

La conmemoración arrancó el viernes 23 de enero con un acto en el Aula Magna del Edificio Central de la institución académica. El maestro de ceremonias fue el presidente de Alumni ULL, Luis Ortigosa, que aprovechó para realizar un repaso de la trayectoria de la asociación desde su creación hasta la actualidad. Además, recordó que de los 53 socios fundadores que tenía en un inicio, ahora ha pasado a tener 2.544. Un crecimiento exponencial que, a su juicio, solo se explica desde el compromiso colectivo.

Recuerdos y nuevas actividades

El presidente tuvo un recuerdo especial para José Luis García, impulsor y primer presidente de la entidad, fallecido en diciembre de 2025. También para tres personas que desde los inicios han estado vinculados a la directiva en diferentes mandatos: Dolores Medías, Alberto Brito y Emilio Sanz. "Gracias a las directivas por todos estos años", agradeció Ortigosa.

Durante su intervención, adelantó algunas de las actividades previstas para el aniversario, como una cena homenaje a las personas socias fundadoras de la entidad, un concierto con las agrupaciones musicales universitarias, un Día del Humor y Reencuentro de las promociones egresadas en 2001, una cena baile con vestimentas de época universitaria. Además de mesas de debates, visitas guiadas, almuerzos temáticos y rutas de senderismo, aunque tendrán lugar más actividades que se irán anunciando a lo largo del año.

Nexo entre generaciones

La memoria y las personas fueron el eje de todas las intervenciones. El rector de la ULL, Francisco García, destacó que la institución se sostiene sobre dos pilares fundamentales: su historia y las personas que han pasado por ella. Subrayó el papel de Alumni ULL como nexo entre generaciones.

En la misma línea, el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, puso en valor la colaboración entre universidad y municipio en proyectos sociales, culturales y urbanos, citando el Plan Director de 2016 que "mantiene viva La Laguna y es un ejemplo de sostenibilidad y conservación del patrimonio".

Compromiso insular

A nivel político, la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, reafirmó el compromiso insular para impulsar iniciativas conjuntas con Alumni ULL. Mientras que, el viceconsejero de Universidades e Investigación del Gobierno de Canarias, Ciro Gutiérrez, destacó como la relación con la universidad no finaliza con el egreso, «sino que se transforma en una vinculación activa que preserva la memoria universitaria y proyecta la institución más allá de su espacio físico».

Por su parte, la vicepresidenta primera del Parlamento de Canarias, Ana Oramas, evocó su paso por la universidad en los años setenta y reivindicó el papel de la ULL como espacio de debate y faro para la sociedad canaria, apelando a un pacto entre administraciones y sector empresarial para dotar de herramientas a la juventud.