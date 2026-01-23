Canarias consolida el descenso de la gripe

Canarias ha consolidado la tendencia a la baja de la gripe, tras varias semanas de reducción sostenida, un comportamiento que hasta ahora se había evaluado con prudencia debido a la coincidencia con los días festivos de las celebraciones navideñas.

No obstante, según el último informe difundido por la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS), la incidencia de esta enfermedad volvió a disminuir la semana pasada hasta situarse en los 132,9 casos por cada 100.000 habitantes, lo que supone un descenso del 15% con respecto a los siete días previos, cuando la tasa se situaba en 156,7 y el Archipiélago bajó al escenario uno de riesgo epidemiológico.

"No sabíamos muy bien cómo interpretar el descenso por el hecho de que las semanas estaban sesgadas por las fiestas navideñas y por la rápida expansión de casos a la que asistimos, que en esta ocasión se adelantó cuatro semanas con respecto al período anterior. Sin embargo, parece que ya se ha consolidado el descenso", valora Álvaro Torres, jefe de la unidad de Vigilancia del citado órgano del Ejecutivo autonómico.

Repunte entre los niños

Pese a esta evolución favorable, el especialista llama a la prudencia ante el repunte registrado entre los menores de cero a cuatro años, en los que la incidencia ha aumentado en 601 puntos y ya alcanza los 3.454 cuadros por cada 100.000 niños, un incremento significativo que inquieta a los expertos. "Desconocemos si podrán contagiar a sus mayores, por lo que tendremos que esperar hasta la próxima semana para hacer una valoración", comenta Torres.

Con base en el documento, la tasa de las afecciones respiratorias agudas en general mostró un leve descenso, al pasar de los 920,6 cuadros por cada 100.000 personas a 919,3. Tanto la incidencia de bronquiolitis como la Covid-19 disminuyeron 0,2 puntos. De hecho, la primera quedó cifrada en 4,8 casos por cada 100.000 habitantes y la segunda en 1,3.

Por suerte, la tasa de ingresos también ha descendido. Después de consolidar los datos correspondientes a la semana comprendida entre el 5 y el 11 de enero, la cifra se redujo a los 15,8 casos, 4,1 puntos menos que entre el 29 de diciembre y el 4 de enero. El cómputo provisional correspondiente a la semana pasada refleja un total de 7,9 casos graves por cada 100.000 personas.