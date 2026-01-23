La nieve paraliza el noroeste de Zamora: nivel amarillo en la A-52, camiones atrapados y clases suspendidas

La nieve sigue cayendo en la zona de Sanabria y provoca problemas de circulación en toda la comarca.

En algunas zonas se han acumulado hasta 20 centímetros de nieve, cumpliéndose así las previsiones de la alerta meteorológica de nivel naranja.

Esta situación está provocando importantes problemas de circulación, afectando tanto a carreteras secundarias como a vías principales, incluida la autovía. Ahora mismo hay más de medio millar de camiones embolsados.

La A-52 actualmente se encuentra en nivel amarillo y continúan las restricciones de circulación para los camiones.

Actualización de la DGT de niveles de nieve en carretera:

En NIVEL AMARILLO 🟡:

A-52 (desde PK 000,000-hasta el límite de la provincia) ambos sentidos

A-6 (desde el km 262 hasta el km 279) sentido creciente.

N-525 (desde el km 103 hasta el km 112) sentido creciente.

En NIVEL VERDE 🟢:

N-122 (desde el km 517 hasta el km 537) sentido creciente.

EMBOLSAMIENTOS:

250 camiones en Quintanilla Km 15 A-52.

50 camiones en Mombuey km 54, N-525

120 camones en Puebla Km 79, N-525

40 camiones en km 272 A-6 La Torre del Valle.

400 camiones en el polígono de Benavente. Red secundaria N-122 por al zona de Alcañices San Vitero y en la CL-527 en zona de Bermillo empieza a coparse con la nieve. Quitanieves ya van para la zona para despejar la zona.

Suspensión de las clases

Las condiciones meteorológicas adversas, con fuertes precipitaciones de nieve en buena parte de la provincia de Zamora, han provocado a lo largo de la mañana de hoy incidencias en la actividad de numerosos centros educativos, según ha informado la Junta de Castilla y León.

En las primeras horas de la jornada, un total de 14 centros resultaron afectados, principalmente en la comarca de Sanabria, aunque también se registraron problemas en algunos centros del Valle del Tera, Aliste y las comarcas de Tábara y Alba. En ese momento, el número de alumnos afectados ascendía a 772, con un total de 62 rutas de transporte escolar condicionadas por el estado de las carreteras.

Adelanto de la salida por seguridad

A medida que avanzaba la mañana, la situación meteorológica se fue complicando progresivamente, lo que llevó a adoptar decisiones para garantizar la seguridad del alumnado. En muchos centros se optó por adelantar el final de las clases, con el objetivo de que los estudiantes pudieran regresar a sus domicilios cuanto antes y evitar posibles incidentes en los desplazamientos por carretera.

Finalmente, el balance facilitado por la Junta eleva a 24 los centros educativos afectados, con un total de 2.339 alumnos. A las zonas inicialmente perjudicadas se sumaron la comarca de Sayago y varios centros de Benavente y Los Valles, ampliando así el alcance de las incidencias provocadas por el temporal.

Desde la administración autonómica se continúa realizando un seguimiento de la situación.

Noticias relacionadas

Instituto Puebla de Sanabria / CEDIDA

Desde la Diputación Provincial de Zamora recomiendan extremar las precauciones a todos los usuarios de las carreteras del noroeste de la provincia, así como evitar desplazamientos innecesarios mientras se mantengan las actuales condiciones meteorológicas.