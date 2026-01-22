La ULL, entre las mejores del mundo en Ciencias Físicas

En su última edición, el ranking por materias de la publicación británica especializada en educación superior Times Higher Education sitúa a la Universidad de La Laguna (ULL) entre las mejores universidades españolas en el ámbito de las Ciencias Físicas, al tiempo que la posiciona en el tramo 401–500 a nivel mundial. La institución lagunera destaca especialmente por la solidez y el impacto de su actividad investigadora en esta rama del conocimiento, dos cualidades que la colocan como la segunda universidad de España y la 276 del mundo en el estudio de la Física.

La Universidad de La Laguna también mejoró su posicionamiento en el área de Ingeniería, donde, sobre todo, avanza puestos en el ámbito nacional y sobresale en indicadores como la proyección internacional y la calidad de la investigación. Asimismo, registra una evolución positiva en la clasificación correspondiente al área de Educación, en la que escala posiciones respecto a ediciones anteriores.

Esta clasificación analiza a 1.202 universidades de 104 países en un total de 11 áreas temáticas, a partir de 18 indicadores diseñados para medir la excelencia académica y la actividad investigadora. Dichos indicadores se agrupan en cinco grandes dimensiones: docencia, entorno de la investigación, calidad de la investigación, transferencia de conocimiento y proyección internacional, con un énfasis especial en las universidades con un marcado perfil investigador.

En este contexto, la metodología del ranking publicado ayer se ajusta a las particularidades de cada disciplina, con el fin de reflejar de una manera más fiel las distintas culturas de investigación y las prácticas de publicación propias de cada área. Así, en ámbitos como la Ingeniería, se otorga un peso específico a factores como la colaboración con la industria y la producción en innovación.

Las once áreas temáticas evaluadas por el ranking de Times Higher Education son: Artes y Humanidades, Economía, Informática, Educación, Ingenierías, Derecho, Ciencias de la Vida, Medicina y Salud, Ciencias Físicas, Psicología y Ciencias Sociales. Para figurar en la clasificación de una materia concreta, las universidades deben cumplir una serie de criterios mínimos relacionados con el volumen de publicaciones científicas y el número de personal académico adscrito a cada disciplina.

Este tipo de clasificaciones internacionales contribuyen a visibilizar las fortalezas de las instituciones de educación superior y a resaltar sus resultados y avances en ámbitos específicos del conocimiento. En términos globales, la Universidad de La Laguna ha mantenido durante el último año su posición en la lista mundial de instituciones, situándose nuevamente en el tramo 1001–1200, dentro de un total de 2.191 universidades evaluadas procedentes de 115 países diferentes.