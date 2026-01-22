Tragedia ferroviaria
El tribunal de Montoro recibe ya una decena de denuncias por el accidente de trenes de Adamuz
El presidente del TSJA afirma que será necesario unificar a personas y entidades interesadas en participar en la causa, "porque si no, puede ser una locura"
Pilar Cobos
El procedimiento judicial iniciado en el tribunal de instancia de Montoro (Córdoba) para esclarecer las causas del accidente de trenes que tuvo lugar el domingo pasado en Adamuz ha recibido ya siete solicitudes de personación y una decena de denuncias, presentadas individualmente. Así lo ha avanzado este jueves el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, quien ha admitido que "esto será un goteo permanente".
De este modo, hoy se han recuperado otros dos cadáveres en el lugar y la cifra de víctimas mortales se ha elevado a 45. Además, un centenar de personas resultaron heridas. El presidente del TSJA ha adelantado, por ello, que "habrá que hacer un trabajo procesal y porcentual importante de unificación de las personaciones, porque si no, puede ser una locura como no unifiquemos a las personas y a las entidades para que se pueda trabajar de forma correcta".
Según ha avanzado, el procedimiento "será muy problemático. Hay que abrir piezas separadas por cada persona, por cada investigación que se vaya haciendo, por cada parte personada". No obstante, ha confiado en que la respuesta a las víctimas "no se dilate en el tiempo" gracias al refuerzo de medios humanos que ya se ha puesto en marcha en el Tribunal de Instancia de Montoro.
Recibiendo partes médicos de los hospitales
En la puerta de ese tribunal y a preguntas de los periodistas sobre el ofrecimiento de acciones judiciales a las familias afectadas, Lorenzo del Río ha precisado que "ahora mismo se están recibiendo todos los partes médicos de los hospitales". En este sentido, ha detallado que "hay que abrir una pieza por cada una de esas personas. Se hace un ofrecimiento, si se puede a ella y si no se puede por las circunstancias médicas, a los familiares. Hay que llevarlo individualmente, por protección de datos".
Ha abundado en que "algunas de esas piezas serán, por así decirlo, heridos que en un momento cercano podrán curarse, ojalá sea todo así. En otros, a lo mejor, la curación tarda mucho más. El ofrecimiento de acciones es simplemente eso, hacerles saber del procedimiento por si necesitan y quieren personarse, a efecto de las reclamaciones y responsabilidades que pueda haber".
