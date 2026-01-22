Canarias y Puerto Rico sellan su hermandad musical en FITUR de la mano del Tenerife Cook Music Fest

El Tenerife Cook Music Fest, en el marco de su 5º aniversario, refuerza su proyección internacional y sus raíces latinas con una cita ineludible en el stand de Puerto Rico dentro de la Feria Internacional de Turismo (FITUR).

El Cook se ha consolidado como el puente de unión definitivo entre la isla caribeña y el archipiélago canario, compartiendo una esencia que trasciende el océano. Durante el acto, se puso en valor la estrecha relación entre ambos territorios y se desgranaron los detalles de un cartel histórico para este 2026, que ya ha batido récords.

El promotor del Tenerife Cook Music Fest, Jose María de la Cova, subrayó en el acto la importancia del festival como un motor de conexión cultural entre Puerto Rico y Canarias, unidos a través de la música. Destacó que una parte fundamental del cartel está formada por artistas puertorriqueños, lo que refuerza el vínculo y el profundo cariño del festival hacia la isla. “Puerto Rico y Canarias comparten una identidad muy similar: hospitalidad, energía y una forma única de vivir la música y los ritmos”, afirmó de la Cova.

La música como motor de conexión entre continentes

El acto contó con un sólido apoyo de las principales instituciones canarias, que ven en el festival un baluarte de la identidad y la economía de las islas.

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, puso en valor la "diplomacia cultural" entre ambos territorios: "Valoramos muy positivamente este acuerdo entre dos pueblos hermanos con una tradición e identidad que juegan un papel fundamental a nivel global. Son dos destinos turísticos llamados a ejercer un papel protagonista, creando alianzas que ponen en valor la identidad de su pueblo y aportan al sector internacional su mejor versión y un equilibrio entre territorio e identidad que marca la diferencia en un entorno global".

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, destacó la relevancia de esta cita: "El Tenerife Cook Music Festival es ya uno de los eventos más destacados del verano y uno de los grandes festivales internacionales al aire libre que acogemos con agrado. Es el resultado de la apuesta decidida del Cabildo y de nuestra isla, que sabe acoger, organizar y brillar. Este año lo hacemos con un acento muy especial, con Puerto Rico, una isla hermana con la que nos unimos a través de la música".

Un cartel único para un aniversario histórico

Para esta edición especial de 2026, el festival ha diseñado una programación sin precedentes que ya ha colgado el cartel de “SOLD OUT” para el día 16 de julio. Durante el acto se ha anunciado oficialmente a Olga Tañón como la gran embajadora del festival, quien regresa un año más al festival. Además, entre las estrellas confirmadas se encuentran iconos globales como Don Omar, Myke Towers, Farruko y Chayanne. A ellos se unen talentos de la talla de Lola Indigo, Gente de Zona, Emily Estefan, Los Hermanos Rosario, Luis Enrique, Elvis Crespo y Tito Nieves, garantizando tres jornadas de pura emoción y ritmos latinos contando con el más alto nivel técnico y logístico.

Cinco años de una experiencia total

El Tenerife Cook Music Fest celebrará los días 16, 17 y 18 de julio de 2026 su quinta edición, consolidándose como una experiencia que une lo mejor de la música en vivo con la excelencia de la gastronomía canaria. Con más de 30 puestos gourmet y atracciones icónicas como su noria panorámica, el recinto portuario de Santa Cruz se prepara para recibir a más de 80.000 cookers en lo que será la edición más ambiciosa hasta la fecha.