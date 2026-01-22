Canarias frena la entrada a casi 500 mosquitos invasores en 13 años

Canarias ha logrado frenar la llegada de casi 500 mosquitos invasores en 13 años. Desde que se puso en marcha el sistema de vigilancia entomológica en 2013, la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS), y en colaboración con el Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias, ha podido detectar unos 410 ejemplares de Aedes aegypti y otros 79 de Aedes albopictus —más conocidos como mosquitos de la fiebre amarilla y tigre—. La tramas empleadas se centran en la detección temprana de huevos, fases larvarias y adultos de estas dos especies en zonas sensibles a su entrada como, por ejemplo, puertos, aeropuertos e invernaderos.

De hecho, la última detección ocurrió precisamente en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, hace poca más de dos semanas. El equipo de vigilancia localizó un ejemplar adulto de Aedes Aegypti en una de las trampas instaladas en un buque que atracó en la Terminal de Cruceros. Aunque los expertos han asegurado que responde a una nueva entrada puntual a través de barcos procedentes de áreas de riesgo. El hallazgo se suma a la detección realizada en diciembre de otro ejemplar de Aedes aegypti en esta instalación portuaria. Y ambos se enmarcan en el episodio de vigilancia abierto desde febrero de 2024, tras la detección de un ejemplar en esta misma zona. Pues el seguimiento se mantiene durante 18 meses para descartar la existencia de una población establecida y nuevas apariciones.

Trampas empleadas

Las trampas son diversas. Por un lado, están las ovitrampas, que permiten la detección de huevos, larvas y pupas. El director del Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias, Jacob Lorenzo, explica que están formadas por vasos oscuros y agua, ya que es en este tipo de zonas donde las hembras los depositan, y un pequeño palo depresor. Por otro lado, están las trampas Bg.Sentinel, diseñadas para adultos. «Estos dispositivos crean una corriente similar al movimiento de piernas y un cebo, permite atrapar ejemplares en una red», detalla. Se sitúan en zonas sensibles y cuando se activan alertas se intensifica su cantidad. «Las trampas se revisan cada semana o cada 15 días, dependiendo del nivel de alerta», agrega.

Esta dinámica ha permitido a Canarias consolidarse como una de las pocas regiones en el mundo en la que el Aedes albopictus no se encuentra implantado. El director general de Salud Pública del SCS, José Díaz Flores, asegura que es un hito que hay que valorar. «Esta especie se encuentra extendida por la Península y Europa y gracias a nuestro sistema de vigilancia llevamos casi 13 años sin su presencia en las Islas», agrega. El sistema se implantó como medida preventiva en el Archipiélago ante el brote de dengue que se produjo en Madeira entre 2012 y 2013, con más de 2.000 casos notificados. «Nos dimos cuenta de que lo que sucedió allí también podía pasar aquí, ya que presentamos similitudes con la Isla», revela el director. Fue así como pusieron en marcha el sistema, en colaboración posterior con el Ministerio de Sanidad.

Episodios abiertos

La tarea pendiente en las Islas es, quizás, la presencia del Aedes Aegypti. Aunque apenas hay dos episodios abiertos en todo el Archipiélago: uno en el barrio de Piletas, en Gran Canaria, y otro en Tuineje, Fuerteventura. «En Piletas llevamos ya seis meses sin detectar huevos, larvas y ejemplares, y en Tinueje la situación es similar», detalla. Aun así, para el cierre de ambos episodios deben pasar los 18 meses que establece el protocolo.

Por otro lado, señala que hay algunos episodios de corta duración en aeropuertos y puertos de menor importancia –como el del puerto de Santa Cruz–. «Se trata de casos puntuales que nos confirman que, efectivamente, el mosquito llega a las Islas a través de barcos procedentes de zonas de riesgo, como puede ser el caso de Madeira, o material vegetal», aclara. Y añade que esta última forma de llegada es la más preocupante. «Los huevos del mosquito vienen implantados en las plantas y se reproducen en las viviendas y ahí es cuando el caso se convierte en un episodio peligroso», concreta.

Colaboración ciudadana

Lorenzo recuerda la importancia de la colaboración ciudadana para la detección de estos dos mosquitos. «Si cualquier ciudadano detecta animales compatibles con los mosquitos o picaduras sospechosas deben informar a la red de vigilancia», detalla. Por su parte, Díaz-Flores coincide con la opinión del científico y califica de «fundamental» la labor de la población en este tipo de situaciones.

Dado que los mosquitos pueden criar en lugares con agua estancada, como macetas o jarrones, la red de vigilancia aconseja vaciar con frecuencia aquellos contenedores donde se pueden acumular líquidos. En este sentido, la reproducción y comportamiento de ambos mosquitos es similar. Sin embargo, hay algunas diferencias claves para saber detectarlos.

Ambas especies son vectores competentes de enfermedades víricas como el dengue, zika y chikungunya, pero el Aedes aegypty es el único que transmite la fiebre amarilla. Este último tiene cuatro filas de escamas blancas a lo largo del tórax. Es de color marrón oscuro y tiene una línea blanca perpendicular en cada segmento del abdomen, con manchas redondas blancas en los laterales. Por su parte, el mosquito tigre –albopictus– tiene escamas blancas en la parte superior del tórax y continúan hasta la cabeza. Es de color negro y las manchas de su abdomen son triangulares y más pequeñas.